Razzia in Britz: Mutmaßliche Felgendiebe auf frischer Tat ertappt – vier Festnahmen



Die Polizei Berlin hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft bereits am vergangenen Dienstag vier mutmaßliche Felgendiebe in Britz wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls festgenommen. Bei der Festnahme wurden die Beamtinnen und Beamten aus der Luft von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Zuvor sichteten Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 45 zwei Tatfahrzeuge, die von der Hubschrauberbesatzung aus der Luft observiert worden waren. Dabei dokumentierten die Einsatzkräfte, wie vier Männer im Alter von 21, 22, 23 und 28 Jahren mutmaßliches Diebesgut in Form von Autofelgen aus einem der Fahrzeuge luden.



Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte erfolgte am vergangenen Dienstag gegen 7 Uhr der Zugriff. Drei Männer wurden direkt auf dem Hof der Kfz-Werkstatt und der vierte nach kurzer Flucht in der Straße Alt-Britz festgenommen.

Im Anschluss wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der vier Beschuldigten sowie für die Werkstatt durch die Staatsanwaltschaft Berlin beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten erwirkt und vollstreckt. Im Rahmen dieser Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem mehrere gestohlene Reifensätze sicher.

Eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Tiergarten erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.