Am späten Freitagnachmittag sind in Berlin-Schöneberg zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Beide seien daraufhin in ein Krankenhaus in der näheren Umgebung gekommen und dort behandelt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin. Die Schussverletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

In Schöneberg sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. © Berliner Morgenpost | Thomas Peise

Schüsse in Berlin: Zwei Männer sind verletzt – Tatverdächtige fuhren davon

Die Polizei war gegen 17.15 Uhr alarmiert worden, nachdem es den Angaben zufolge in der Schöneberger Naumannstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Dabei waren Augenzeugen zufolge mehrere Schüsse gefallen. Die Tatverdächtigen sollen mit einem Fahrzeug geflüchtet sein. Informationen dazu, wie viele es waren und welchen Hintergrund die Tat hat, liegen noch nicht vor.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. „Wir sind wirklich erst ganz am Anfang“, sagte der Sprecher. Es gebe zahlreiche Augenzeugen, deren Aussagen aufgenommen wurden, und auch Videoaufnahmen. Beides werde anschließend ausgewertet.

dpa