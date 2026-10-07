Studentinnen haben im Sommer Kameras auf der Damentoilette der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin-Lichtenberg entdeckt. Monate später gibt es jetzt einen Tatverdächtigen.

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Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mitteilten, wurde am Mittwochfrüh die Wohnung eines 66-jährigen Mannes in Treptow durchsucht. Der Mann sei bei einem an dem Objekt tätigen Unternehmen angestellt.

Der Verdächtige wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und nach der Vernehmung im zuständigen Fachkommissariat entlassen. „Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, darunter mobile Datenträger, sowie die weiteren Ermittlungen dauern an“, so die Behörden.