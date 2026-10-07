Die Berliner Polizei hat die Palästina-Demo in Kreuzberg am Abend vorzeitig aufgelöst. Es seien wiederholt strafrechtlich relevante Parolen skandiert und Einsatzkräfte angegriffen worden, hieß es um kurz vor 21 Uhr in einer Lautsprecherdurchsage. „Sie gefährden damit die öffentliche Sicherheit.“
Festnahmen, Testosteron und die obligatorische Streamer-Meute im Weg. Am #Kotti in #Kreuzberg wurde es nach der Festnahme einer jungen Frau kurz ungemütlich #b0710 pic.twitter.com/exgK4mXMmr— Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) 7. Oktober 2026
Die Demo endete auf dem Kottbusser Damm. Eigentlich sollte es von hier bis zum Hermannplatz nach Neukölln weitergehen. Bereits am Kottbusser Tor wurde der Zug mehrfach gestoppt.
Mehrere Tage 100 laufen über die Skalitzer in #Kreuzberg. #b0710 pic.twitter.com/5UBO1L8QsH— Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) 7. Oktober 2026
Laut Polizeisprecher Florian Nath kam es bereits dort zu ersten Angriffen auf Polizeibeamte. Bei Festnahmen kam es immer wieder zu tumultartigen Szenen. Auch nach der Auflösung versuchten Demonstrierende weiter, Zugriffe der Polizei zu verhindern oder zumindest zu stören. Nach etwa 20 Minuten und weiteren Zugriffen hatte sich der Großteil entfernt. Nath sprach kurz nach der Auflösung von 18 Festnahmen.
Greta Thunberg bei Pro-Palästina-Demo in Berlin
Nach ersten Schätzungen der Polizei starteten am Oranienplatz gegen 19 Uhr rund 500 Menschen. Zunächst strömten weitere zu. Am Kotti, wo der Zug mehrfach zum Stehen kam, gab es einen ersten Abstrom. Unter den Demonstrierenden war auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg.
Die Demo fand unter Auflagen statt. So durften etwa Israel-Flaggen nicht verbrannt und bestimmte Parolen nicht gerufen werden. „From the River, to the Sea“ erklang trotzdem immer wieder. Außerdem wurden Hamas-Dreiecke gezeigt – also Kennzeichen verbotener Organisationen.
Außerdem musste der Zug immer wieder anhalten. So wurden etwa Transparente zusammengeknotet. In der Spitze zählte die Polizei rund 800 Teilnehmende.
Pro-Palästina-Demo sorgte bereits für Kritik
Bereits der Aufruf hatte für Kritik gesorgt. Wegen des Verdachts der Verherrlichung von Gewalttaten haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Im Aufruf wurde der Tod von knapp 1200 Menschen am 7. Oktober 2023 unter anderem als „Leuchtfeuer der Standhaftigkeit“ angepriesen.
Unter anderem wegen des Aufrufs wurde der Startpunkt vom Schlesischen Tor zum Oranienplatz verlegt. Der Anmelder gab laut eines Polizeisprechers an, nichts mit dem Aufruf zu tun zu haben. Man habe verlegt, „um eine Vermischung zu verhindern“. Im Vorfeld der Demo kursierte jedoch bereits ein neuer Aufruf mit Ortsänderung.
Weitere Demo am Checkpoint Charlie
Am Checkpoint Charlie fand am Nachmittag eine weitere pro-palästinensische Demo statt. Die Versammlung war bereits um 17 Uhr vorbei und verlief ruhig. Die Polizei Berlin erklärt in einem Update auf X: „Es kam dort zu keinen größeren Vorkommnissen, lediglich zu vereinzelten Straftaten.“
Die meisten Veranstaltungen am dritten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 waren Gedenkkundgebungen für die rund 1200 Menschen, die getötet wurden.
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Am 7. Oktober töteten schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer in israelischen Siedlungen und auf einem Festival 1195 Menschen. 251 wurden in den Gazastreifen verschleppt, 168 von ihnen kamen lebend zurück. Der 7. Oktober gilt als größter Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Bei anschließenden Angriffen der israelischen Armee auf Gaza starben nach Angaben der Vereinten Nationen seitdem 73.922 Menschen, 174.995 wurden bis Ende September 2026 verletzt.
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In den vergangenen drei Jahren sind knapp 12.500 Strafverfahren mit Bezug zum Nahost-Konflikt bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingegangen. Rund 1900 davon bewertet die Behörde als antisemitische Straftaten, weitere 1300 Fälle haben einen antisemitischen Hintergrund. Hinzu kommen insgesamt mehr als 9200 Fälle, die generell im Kontext mit dem Gaza-Krieg stehen. Mehr als 3000 dieser Ermittlungsverfahren beziehen sich auf Taten bei Demonstrationen oder Kundgebungen.
mit dpa