Berlins Innensenatorin Iris Spranger hat zum dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel ein entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus gefordert. „Der Schutz jüdischen Lebens und das Existenzrecht Israels sind für uns nicht verhandelbar”, erklärte die SPD-Politikerin.

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„Jüdisches Leben gehört zu Berlin und ist Teil unserer Geschichte und der Gegenwart. Antisemitismus, Hass und Terror haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt”, betonte Spranger. „Wer Jüdinnen und Juden bedroht oder angreift, greift auch unsere demokratische Gesellschaft und Grundordnung an.” Die Innensenatorin versicherte, dass antisemitische Hetze und Straftaten konsequent von Polizei und Sicherheitsbehörden verfolgt würden.

Mehrere Gedenken in Berlin

Am dritten Jahrestag des Terroranschlags wird mit Gedenkveranstaltungen und einem Gottesdienst der Opfer gedacht. Beim zentralen Gedenken sprechen am Nachmittag (15 Uhr) der israelische Botschafter Ron Prosor und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Auch Innensenatorin Spranger wird an der Veranstaltung teilnehmen.

dpa