Rund 500 Menschen haben sich nach ersten Schätzungen der Berliner Polizei um kurz vor 19 Uhr am Oranienplatz in Kreuzberg in Bewegung gesetzt. Unter den Demonstrierenden ist auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Unter lautstarken „Intifada! Revolution!“-Rufen geht es über die Oranienstraße. Der Zustrom zur umstrittenen Pro-Palästina-Demo am Abend dieses 7. Oktober reißt derweil nicht ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Mehrere Tage 100 laufen über die Skalitzer in #Kreuzberg. #b0710 pic.twitter.com/5UBO1L8QsH — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) 7. Oktober 2026 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Zug zieht über Skalitzer Straße, Kottbusser Tor und den Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln. Dort ist bis 22 Uhr die Abschlusskundgebung geplant. Die Demo findet unter Auflagen statt. So dürfen etwa Israel-Flaggen nicht verbrannt und bestimmte Parolen nicht gerufen werden. Es gab laut Polizei mehrere Festnahmen wegen des Verwendens verbotener Kennzeichen wie etwa von Symbolen der Terrororganisation Hamas.

Der Zug wird von der Polizei eng begleitet. Kurz vor dem Kotti musste der Zug kurz stoppen. Ok der Mitte hatten Demonstrierende ein paar Transparente zusammengeknotet. Nach 20 Minuten ging es weiter.

Pro-israelische Demonstranten halten am 7. Oktober 2026 – dem dritten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel – eine Gegendemonstration neben einer propalästinensischen Demonstration in Berlin ab. © AFP | JOHN MACDOUGALL

Bereits der Aufruf hatte für Kritik gesorgt. Wegen des Verdachts der Verherrlichung von Gewalttaten haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Im Aufruf wurde der Tod von knapp 1200 Menschen am 7. Oktober 2023 unter anderem als „Leuchtfeuer der Standhaftigkeit“ angepriesen.

Einsatzkräfte der Polizei begleiten eine propalästinensische Demonstration unter dem Slogan „Stoppt den Gaza Genozid. Stoppt den Krieg“ in Berlin-Mitte am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel. (zu dpa: «Palästina-Demo in Berlin: Thunberg bei Protest in Kreuzberg») © Sven Kaeuler/dpa | Sven Kaeuler

Unter anderem wegen des Aufrufs wurde der Startpunkt vom Schlesischen Tor zum Oranienplatz verlegt. Der Anmelder gab laut eines Polizeisprechers an, nichts mit dem Aufruf zu tun zu haben. Man habe verlegt, „um eine Vermischung zu verhindern“. Im Vorfeld der Demo kursierte jedoch bereits ein neuer Aufruf mit Ortsänderung.

Weitere Demo am Checkpoint Charlie

Am Checkpoint Charlie fand am Nachmittag eine weitere pro-palästinensische Demo statt. Die Versammlung ist bereits seit 17 Uhr beendet und verlief ruhig. Die Polizei Berlin erklärt in einem Update auf X: „Es kam dort zu keinen größeren Vorkommnissen, lediglich zu vereinzelten Straftaten.“

Fahnen Israels sind bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel auf dem Bebelplatz zu sehen. © Kay Nietfeld/dpa | Kay Nietfeld

Die meisten Veranstaltungen am dritten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 waren Gedenkkundgebungen für die rund 1200 Menschen, die getötet wurden.

Nahost-Konflikt: Tausende Strafverfahren in Berlin seit 2021 eingeleitet

Am 7. Oktober töteten schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer in israelischen Siedlungen und auf einem Festival 1195 Menschen. 251 wurden in den Gazastreifen verschleppt, 168 von ihnen kamen lebend zurück. Der 7. Oktober gilt als größter Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Bei anschließenden Angriffen der israelischen Armee auf Gaza starben nach Angaben der Vereinten Nationen seitdem 73.922 Menschen, 174.995 wurden bis Ende September 2026 verletzt.

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In den vergangenen drei Jahren sind knapp 12.500 Strafverfahren mit Bezug zum Nahost-Konflikt bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingegangen. Rund 1900 davon bewertet die Behörde als antisemitische Straftaten, weitere 1300 Fälle haben einen antisemitischen Hintergrund. Hinzu kommen insgesamt mehr als 9200 Fälle, die generell im Kontext mit dem Gaza-Krieg stehen. Mehr als 3000 dieser Ermittlungsverfahren beziehen sich auf Taten bei Demonstrationen oder Kundgebungen.

mit dpa