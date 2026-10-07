Es klingt wie in einem Film mit Happy End, war am Dienstag in Berlin-Neukölln wohl aber erschreckende Realität: Dort soll ein Mann am Abend ein Kind aufgefangen haben, das aus dem dritten Stock gefallen war. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber dem „rbb“.
Kind fällt aus drittem Stock in Berlin-Neukölln: Polizei ermittelt gegen Mutter
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Es soll sich um ein sechsjähriges Mädchen handeln, das gleich mehrere Schutzengel gehabt hatte. Denn: Der Retter erklärte gegenüber Reportern, er habe das Kind am offenen Fenster gesehen und sich deswegen instinktiv daruntergestellt.
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Gegen die Mutter des Mädchens wird nun wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Im Zimmer des Wohnheims konnte die Polizei zunächst keine erwachsene Person antreffen. Nur zwei weitere kleine Kinder waren in dem Zimmer.
rk