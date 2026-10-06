Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 89-jährige Kurt Rüdiger Glage ist seit dem 1. Oktober spurlos verschwunden. Er war von einem Spaziergang nicht ins Vitanas Senioren Centrum in Frohnau (Bezirk Reinickendorf) zurückgekehrt. „Da Herr Glage an Demenz leidet, wird davon ausgegangen, dass er hilf- und orientierungslos ist“, erklärten die Ermittler.

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Am Tag seines Verschwindens trug er ein blau-gelbes T-Shirt, eine blaue Jogginghose und eine grünlich-khakifarbene Jacke. Er ist circa 1,67 Meter groß und schlank. Der Gesuchte hat einen kurzen weißen Haakranz und einen Vollbart.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat Herrn Glage seit Donnerstag, den 1. Oktober 2026, gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.