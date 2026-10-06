Ein Mann ist am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände des Dong Xuan Centers an der Herzbergstraße in Berlin-Lichtenberg attackiert worden. Wie die Polizei beim Onlinedienst X mitteilte, musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter konnte zunächst flüchten. Er stellte sich dann aber gegen 14:25 Uhr auf einem Polizeiabschnitt. Dort wurde er festgenommen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 3.

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Auch das SEK rückt im Dong Xuan Center an

Wie die „B.Z.“ berichtete, soll der Verdächtige den Mann mit einer Machete angegriffen haben. Rettungskräfte hätten das Opfer mit schwersten Verletzungen am Arm und hohem Blutverlust vorgefunden. Während er erstversorgt wurde, lief ein Großeinsatz der Polizei mit mehr als 100 Beamten. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) mit schwer bewaffneten Polizisten war vor Ort.

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Im Mittelpunkt der polizeilichen Maßnahme habe die Halle 6 gestanden. Dort habe die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und der Waffe gesucht. Menschen, die sich noch in der betroffenen Halle aufhielten, wurden nach und nach hinausgeführt und kontrolliert. Der Bereich war weiträumig abgesperrt.

Immer wieder Gewalt im Dong Xuan Center

Das Dong Xuan Center (vietnamesisch für „Frühlingswiese“) wurde 2005 gegründet. Es besteht aus etwa 350 Geschäften, die sich in sechs Hallen befinden. Es bewirbt sich selbst als „Deutschlands größter Asia-Markt“ und bietet fernöstliche Lebensmittel und Waren sowie Dienstleistungen an. Auch Händler aus Indien, China und Pakistan haben sich hier niedergelassen. Allerdings ist der Markt immer wieder auch Schauplatz von Gewalt und Razzien.