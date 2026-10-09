Das Festival of Lights 2026n in Berlin startet am heutigen Freitag (9. Oktober) und dauert bis zum 18. Oktober. Bei dem Lichterfest werden rund 40 Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, geschichtsträchtige Gebäude und prominente Plätze in den Abendstunden angestrahlt. Der Eintritt ist frei.

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Das Motto der diesjährigen Auflage lautet „Colours of Love“. Die Illuminationen sind im Veranstaltungszeitraum in der Zeit von 19 bis 23 Uhr zu sehen. Vielfach wird an den Gebäuden dabei eine Geschichte inszeniert, die einige Minuten dauert und sich den ganzen Abend wiederholt. Das Festival erlebt 2026 bereits seine 22. Auflage.

„Mit viel Liebe zum Detail verbinden wir Licht, Kunst und Musik mit neuen Perspektiven, lassen Berlins Wahrzeichen erstrahlen und die Herzen unserer Gäste höher schlagen. Diesmal dreht sich alles um das poetischste und zugleich tiefste Gefühl: die Liebe“, so die Veranstalter in ihrer Programmvorschau.

Die schönsten Bilder vom Festival of Lights 2025 in Berlin Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Lilli Förter/dpa | Lilli Förter Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Lilli Frter/dpa | Lilli Frter Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © AFP | John Macdougall Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © AFP | John Macdougall Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Lilli Frter/dpa | Lilli Frter Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © AFP | John Macdougall Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Lilli Frter/dpa | Lilli Frter Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Carsten Koall/dpa | Carsten Koall Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Carsten Koall/dpa | Carsten Koall Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot Das Festival of Lights 2025 in Berlin steht unter dem Motto „Let's shine together“. © Florian Boillot | Florian Boillot

Festival of Lights 2026 in Berlin: Das ist das Programm

Welche Orte werden in diesem Jahr illuminiert? Zu den Highlights zählen auch in diesem Jahr das Brandenburger Tor, das Ensemble am Bebelplatz und der Berliner Dom. Neu in diesem Jahr dabei: das Hotel The Westin Grand am Boulevard Unter den Linden, der Postbahnhof in Friedrichshain und das Olympiastadion. Das Schloss Charlottenburg ist laut aktuellem Programm in diesem Jahr nicht dabei. Die Locations für 2026 im Überblick:

Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt

Fernsehturm

St. Marien-Kirche am Fernsehturm

Nikolaiviertel

Berliner Dom

Humboldt Universität (Unter den Linden)

Staatsoper Unter den Linden

St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz

Hotel de Rome und Behren Palais am Bebelplatz

Juristische Fakultät am Bebelplatz

Hotel The Westin Grand

Pergamonmuseum

Kolonnaden (Alte Nationalgalerie)

Postbahnhof

Brandenburger Tor

Potsdamer Platz

Siegessäule

Oberbaumbrücke

Funkturm

Olympiastadion

THF Tower auf dem Tempelhofer Feld

Park am Rathaus Lichtenberg (nur am 9. Oktober)

Das Brandenburger Tor beim Festival of Lights. © picture alliance / SZ Photo | Olaf Schülke | Unbekannt

Festival of Lights 2026 in Berlin: Karte zeigt Standorte der Vorjahre

Festival of Lights in Concert mit Westbam, Alle Farben und weiteren Elektro-Acts

Vom 13. bis 17. Oktober 2026 wird der Berliner Dom zu einem Klang- und Projektionsraum. Bei der Konzertreihe soll sich 3D-Lichtkunst und elektronische Livemusik in ein „intensives Erlebnis aus visueller Magie und emotionalem Sound verweben“. Die Tickets kosten aktuell 58 Euro. Diese Künstler treten auf:

13. Oktober, 19.30 Uhr: Chris Bekker

Chris Bekker 13. Oktober, 21.30 Uhr: Klangkarussell

Klangkarussell 14. Oktober, 19.30 und 21.30 Uhr: Westbam

Westbam 15. Oktober, 19.30 Uhr: Anja Schneider

Anja Schneider 15. Oktober, 21.30 Uhr: Klangkarussell

Klangkarussell 16. Oktober, 19.30 und 21.30 Uhr: Alle Farben

Alle Farben 17. Oktober, 20 Uhr: Anja Schneider

Anja Schneider 17. Oktober, 22 Uhr: Chris Bekker und Udai Ndame

Neue Inszenierung im Berliner Dom: „Beyond the Light“

Zum Start der Festivalwoche feiert das Format „Beyond the Light“ im Berliner Dom Premiere. Das Publikum erwartet vom 9. bis zum 11. Oktober eine 30-minütige 3D-Videoshow unter dem Motto „Reflections“ im Altarraum des Doms. „Beyond the Light ist eine Einladung zum Träumen. „Einfach mal dem Alltag entfliehen und den wunderschönen Berliner Dom mit einer einzigartigen Lichtkunstinszenierung genießen“, heißt es in der Ankündigung. Tickets kosten 28 Euro und sind online erhältlich, vor Ort soll es aber auch eine Abendkasse geben. Die Shows im Überblick:

9. Oktober: 19 Uhr, 20.15 Uhr, 21.30 Uhr

19 Uhr, 20.15 Uhr, 21.30 Uhr 10. Oktober: 20 Uhr, 21.15 Uhr, 22.30 Uhr

20 Uhr, 21.15 Uhr, 22.30 Uhr 11. Oktober: 20 Uhr, 21.15 Uhr

Besondere Shows im Olympiastadion

Zum ersten Mal ist auch das Berliner Olympiastadion Teil des Programms. Beleuchtet werden das Stadion, der Olympische Platz und die Olympischen Ringe auf der Ostseite des Stadions. Zudem gibt es im Inneren des Stadions Lichtshows des finnischen Lichtgestalters Mikki Kunttu.

Die Shows laufen im Wechsel von 19 bis 22 Uhr (Dauer beider Shows ca. 15 Minuten). Angekündigt ist ein „eindrucksvolles Zusammenspiel aus Licht und Sound“. Tickets für die Shows (inklusive Führung durch sonst nicht zugängliche Bereiche) sind vorab für 25 Euro erhältlich.

„Lightseeing“ beim Festival of Lights: Termine & Touren

Viele Illuminationen im Berliner Zentrum können auch in diesem Jahr bei einem Stadtspaziergang entdeckt werden. Zudem gibt es organisierte Touren zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, mit dem Bus, mit dem Schiff oder mit einer Elektro-Droschke. Eine Busfahrt ab Alexanderplatz mit drei Fotostopps kostet zum Beispiel 37 Euro pro Person, eine geführte Walking-Tour 25 Euro pro Person.

Projektionen auf den Hochhäusern am Potsdamer Platz. © Fabian Sommer/dpa | Unbekannt

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