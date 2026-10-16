Das Festival of Lights 2026 in Berlin dauert noch bis zum 18. Oktober. Bei dem Lichterfest werden rund 40 Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, geschichtsträchtige Gebäude und prominente Plätze in den Abendstunden angestrahlt. Der Eintritt ist frei.
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Das Motto der diesjährigen Auflage lautet „Colours of Love“. Die Illuminationen sind im Veranstaltungszeitraum in der Zeit von 19 bis 23 Uhr zu sehen. Vielfach wird an den Gebäuden dabei eine Geschichte inszeniert, die einige Minuten dauert und sich den ganzen Abend wiederholt. Das Festival erlebt 2026 bereits seine 22. Auflage.
„Mit viel Liebe zum Detail verbinden wir Licht, Kunst und Musik mit neuen Perspektiven, lassen Berlins Wahrzeichen erstrahlen und die Herzen unserer Gäste höher schlagen. Diesmal dreht sich alles um das poetischste und zugleich tiefste Gefühl: die Liebe“, so die Veranstalter in ihrer Programmvorschau.
Festival of Lights 2026 in Berlin: Das ist das Programm
Welche Orte werden in diesem Jahr illuminiert? Zu den Highlights zählen auch in diesem Jahr das Brandenburger Tor, das Ensemble am Bebelplatz und der Berliner Dom. Neu in diesem Jahr dabei: das Hotel The Westin Grand am Boulevard Unter den Linden, der Postbahnhof in Friedrichshain und das Olympiastadion. Das Schloss Charlottenburg ist laut aktuellem Programm in diesem Jahr nicht dabei. Die Locations für 2026 im Überblick:
- Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt
- Fernsehturm
- St. Marien-Kirche am Fernsehturm
- Nikolaiviertel
- Berliner Dom
- Humboldt Universität (Unter den Linden)
- Staatsoper Unter den Linden
- St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz
- Hotel de Rome und Behren Palais am Bebelplatz
- Juristische Fakultät am Bebelplatz
- Hotel The Westin Grand
- Pergamonmuseum
- Kolonnaden (Alte Nationalgalerie)
- Postbahnhof
- Brandenburger Tor
- Potsdamer Platz
- Siegessäule
- Oberbaumbrücke
- Funkturm
- Olympiastadion
- THF Tower auf dem Tempelhofer Feld
- Park am Rathaus Lichtenberg (nur am 9. Oktober)
Festival of Lights 2026 in Berlin: Karte zeigt Standorte der Vorjahre
Festival of Lights in Concert mit Westbam, Alle Farben und weiteren Elektro-Acts
Vom 13. bis 17. Oktober 2026 wird der Berliner Dom zu einem Klang- und Projektionsraum. Bei der Konzertreihe soll sich 3D-Lichtkunst und elektronische Livemusik in ein „intensives Erlebnis aus visueller Magie und emotionalem Sound verweben“. Die Tickets kosten aktuell 58 Euro. Diese Künstler treten auf:
- 13. Oktober, 19.30 Uhr: Chris Bekker
- 13. Oktober, 21.30 Uhr: Klangkarussell
- 14. Oktober, 19.30 und 21.30 Uhr: Westbam
- 15. Oktober, 19.30 Uhr: Anja Schneider
- 15. Oktober, 21.30 Uhr: Klangkarussell
- 16. Oktober, 19.30 und 21.30 Uhr: Alle Farben
- 17. Oktober, 20 Uhr: Anja Schneider
- 17. Oktober, 22 Uhr: Chris Bekker und Udai Ndame
Neue Inszenierung im Berliner Dom: „Beyond the Light“
Zum Start der Festivalwoche feiert das Format „Beyond the Light“ im Berliner Dom Premiere. Das Publikum erwartet vom 9. bis zum 11. Oktober eine 30-minütige 3D-Videoshow unter dem Motto „Reflections“ im Altarraum des Doms. „Beyond the Light ist eine Einladung zum Träumen. „Einfach mal dem Alltag entfliehen und den wunderschönen Berliner Dom mit einer einzigartigen Lichtkunstinszenierung genießen“, heißt es in der Ankündigung. Tickets kosten 28 Euro und sind online erhältlich, vor Ort soll es aber auch eine Abendkasse geben. Die Shows im Überblick:
- 9. Oktober: 19 Uhr, 20.15 Uhr, 21.30 Uhr
- 10. Oktober: 20 Uhr, 21.15 Uhr, 22.30 Uhr
- 11. Oktober: 20 Uhr, 21.15 Uhr
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Besondere Shows im Olympiastadion
Zum ersten Mal ist auch das Berliner Olympiastadion Teil des Programms. Beleuchtet werden das Stadion, der Olympische Platz und die Olympischen Ringe auf der Ostseite des Stadions. Zudem gibt es im Inneren des Stadions Lichtshows des finnischen Lichtgestalters Mikki Kunttu.
Die Shows laufen im Wechsel von 19 bis 22 Uhr (Dauer beider Shows ca. 15 Minuten). Angekündigt ist ein „eindrucksvolles Zusammenspiel aus Licht und Sound“. Tickets für die Shows (inklusive Führung durch sonst nicht zugängliche Bereiche) sind vorab für 25 Euro erhältlich.
„Lightseeing“ beim Festival of Lights: Termine & Touren
Viele Illuminationen im Berliner Zentrum können auch in diesem Jahr bei einem Stadtspaziergang entdeckt werden. Zudem gibt es organisierte Touren zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, mit dem Bus, mit dem Schiff oder mit einer Elektro-Droschke. Eine Busfahrt ab Alexanderplatz mit drei Fotostopps kostet zum Beispiel 37 Euro pro Person, eine geführte Walking-Tour 25 Euro pro Person.
bee