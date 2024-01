In Mariendorf gab es einen schweren Unfall, eine Briefträgerin wurde grundlos zusammengeschlagen. Die Blaulicht-News im Blog.

Leiche mit Kopfverletzungen in Berlin-Köpenick gefunden

In Ludwigsfelde brannten mehrere Lkw mit Kautschuk und Gummiresten

Unfall verwandelt Mariendorfer Damm in Trümmerfeld

In Friedrichshain stand eine Dachgeschosswohnung in Flammen

Totes Ehepaar in Wohnung in Wilmersdorf gefunden

62 Jahre alte Briefträgerin von Betrunkenem zusammengeschlagen

Paar spricht Hebräisch in Neuköllner Schnellrestaurant und wird angegriffen

Mann kommt sein gestohlenes Auto entgegen - Dieb festgenommen

Berlin. Im brandenburgischen Genshagen standen Gefahrgut-Lkw in Flammen. Bei einem schweren Unfall in Mariendorf sind drei Menschen verletzt worden. Und in Wilmersdorf wurde ein totes Ehepaar in der Wohnung entdeckt. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 6. Januar 2024: Leiche mit Kopfverletzungen in Berlin-Köpenick gefunden

17.01 Uhr: Einsatzkräfte haben am Samstagvormittag einen toten Mann mit Kopfverletzungen aus dem Fluss Wuhle in Köpenick geborgen. Bei dem Leichnam soll es sich um einen 43 Jahre alten Mann handeln, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.

In der Nähe fanden die Beamten außerdem eine Blutlache auf einem Gehweg, wie es hieß. Um wessen Blut es sich dabei handelt, sei Bestandteil der Ermittlungen. Ein Passant hatte den Toten demnach am Morgen im Wasser liegend gefunden. Die Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Leiche sollte noch am selben Tag obduziert werden.

Paar spricht in Neuköllner Schnellrestaurant Hebräisch und wird angegriffen

15.52 Uhr: Ein Paar ist in einem Schnellrestaurant am Neuköllner Hermannplatz angegriffen worden, weil die beiden Hebräisch sprachen. Laut Polizei waren die 27-jährige Frau und der 24-jährige Mann gegen 0.15 Uhr in dem Restaurant, wo sie sich auf Hebräisch unterhielten. Zwei Männer am Nachbartisch sollen sich auf Arabisch unterhalten haben. Als die beiden mitbekommen hätten, welche Sprache das Paar sprach, sollen sie sich abfällig geäußert haben, was sich der 24-Jährige verbat.

Daraufhin soll der Mann ein alkoholisches Getränk in ihre Richtung ausgeschüttet haben, worauf er einen Stuhl genommen und nach der Frau geschlagen haben soll. Diese wehrte den Angriff mit ihrem Arm ab. Als sich der 24-Jährige schützend vor sie stellte, soll er ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Sonnenallee. Die Frau klagte über Schmerzen an den Armen, der Mann hatte Schmerzen im Gesicht, wollten sich aber nicht ärztlich behandeln lassen. Der Staatsschutz ermittelt.

Mann kommt sein gestohlenes Auto in Britz entgegen – Festnahme

15.45 Uhr: Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Mann festgenommen, der zuvor in Britz ein Auto gestohlen haben soll. Wie die Behörde am Samstag mitteilte, war ein 28-Jähriger gegen 14.15 Uhr dem Weg zu seinem Wagen, den er in derr Blaschkoallee abgestellt hatte, als ihm das Auto entgegenkam. Er rief die Polizei, die bei der Suche in der näheren Umgebung den Wagen auf A113 in Richtung Süden entdeckte und die Verfolgung aufnahm. Der Fahrer des gestohlenen Kia fuhr an der Abfahrt Adlershof von der Autobahn, worauf sich die Polizisten mit ihrem Einsatzwagen vor den Kia setzten und zum Anhalten zwangen. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen fest und brachten in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben.

Geldautomat in Marzahn gesprengt

14.34 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht in Marzahn einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt, wie die Beamten in Berlin am Samstag mitteilten. Der Automat stand demnach frei an der Wand eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand, hieß es. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, ob die Täter Geld erbeuten konnten.

Tram fährt Fußgänger in Mitte an

13.59 Uhr: Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Mitte von einer Tram angefahren worden. Er wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der Fußgänger wollte demnach die Bahnschienen an einem Fußgängerüberweg überqueren, als die Tram kam und mit ihm zusammenstieß. Der Straßenbahn-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst völlig unklar.

Hellersdorf: Betrunkener schlägt Briefträgerin zusammen und verletzt sie schwer

13.03 Uhr: Offenbar völlig grundlos hat ein 36-Jähriger am Freitagmittag eine Briefträgerin in Hellersdorf zusammengeschlagen und schwer verletzt. Laut Polizei war die Mitarbeiterin der Deutschen Post gegen 12.45 Uhr mit ihrem Dienstfahrrad auf einem Verbindungsweg zwischen der Boizenburger Straße und der Lubminer Straße unterwegs, als ihr ein 36-Jähriger entegegenkam und sagte, er werde Menschen töten.

Die 62-Jährige kümmerte sich nicht darum. Als sie jedoch weiterfuhr, bekam sie einen Schlag auf den Hinterkopf, sodass sie zu Boden stürzte. Dort soll der Mann mit Fäusten auf sie eingeschlagen haben. Erst als zwei Zeuginnen hinzukamen, ließ er ab. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann kurz darauf in der Nähe fest, ohne dass er Widerstand leistete. Der 36-Jährige „pustete“ 1,3 Promille und wurde von einer Ärztin im Krankenhaus in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen.

Die 62-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Remmo-Tochter angefahren – Razzia bei mutmaßlichem Schläger

12.45 Uhr: 100 Einsatzkräfte haben am Freitag die Anschriften eines polizeibekannten 20-Jährigen in Mariendorf und Buckow durchsucht. Er soll eine Polizistin zusammengeschlagen haben, nachdem sie in der Silvesternacht eine 15-Jährige angefahren haben soll. Bei der Jugendlichen soll es sich um eine Tochter aus dem Remmo-Clan handeln. Mehr zu der Durchsuchung und was die Polizisten fanden, lesen Sie hier.

Totes Ehepaar in Wilmersdorfer Wohnung entdeckt

12.19 Uhr: In einer Wohnung der Aachener Straße in Wilmersdorf ist am Freitagnachmittag ein totes Ehepaar gefunden worden. Der Polizei zufolge hatten sich Anwohner Sorgen gemacht und Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte fanden 76-jährigen Mann und die 77-jährige Frau tot in der Wohnung. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet habe. Die Leichen sollen obduziert werden, eine Mordkommission ermittelt.

Anmerkung der Redaktion:

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Unfall in Mariendorf verwandelt Mariendorfer Damm in Trümmerfeld

Der BMW wurde bei dem Unfall auf dem Mariendorfer Damm schwer beschädigt. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

9.11 Uhr: Am Freitagabend kam es in Mariendorf zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, soll sich ein 52-Jähriger gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf dem Birnhornweg in den Kreuzungsbereich des MAriendorfer Damm „getastet“ haben, um nach links abzubiegen. Dabei wurde sein BMW SUV von dem 42 Jahre alten Fahrer eines VW Touareg gerammt, der auf dem Mariendorfer Damm Richtung Säntisstraße unterwegs war. Der VW schleuderte auf den Gehweg, mähte dort einen jungen Straßenbaum um und krachte schließlich gegen einen massiveren Baum. Trümmerteile flogen in der Gegend umher und verteilten sich in einem weiten Umfeld auf der Fahrbahn. Insassen eines BVG-Busses wurden offenbar Zeugen des Unfalls.

Der Fahrer des Touareg soll nach dem Aufprall noch die Autotür geöffnet, dann aber auf die Straße gestürzt sein. Der Polizei zufolge erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Offenbar hatte der 42-Jährige keinen Führerschein. Sein 47 Jahre alter Beifahrer erlitt eine Kopfverletzung, er kam ebenfalls in ein Kranknhaus. Der 52-Jährige blieb unverletzt, sein 77 Jahre alter Beifahrer erlitt eine Rumpfverletzung und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ob der 42-Jährige betrunken war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Straße war etwa sechs Stunden lang gesperrt.

Gefahrgut in Brandenburg in Flammen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagerhalle verhindern. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

8.21 Uhr: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu brennenden Gefahrgut-Lkw im brandenburgischen Genshagen, einem Ortsteil von Ludwigsfelde, ausrücken. Nach Informationen von vor Ort hatten gegen 4.40 Uhr mehrere Explosionen ein Firmengelände erschüttert. Fünf abgestellte Lkw seien ausgebrannt, sagte der Sprecher der Feuerwehr Ludwigsfelde, Matthias Richter. Rund 100 Einsatzkräfte rückten gegen 5 Uhr am Morgen in das Gewerbegebiet Ludwigsfelde-Genshagen aus, nachdem ein Brand mit Explosion gemeldet wurde.

Drei Lastwagen hätten Einsatzkräfte noch aus der Gefahrenzone herausfahren können, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Nach seinen Angaben waren Tanklastzüge dort mit Flüssiggas gefüllt. In den Lkw-Aufliegern sei es nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache zu Explosionen gekommen, sagte der Sprecher. Dem rbb zufolge seien mehrere Gasddruckbehälter explodiert und angrenzende Gebäude beschädigt.

Die Bevölkerung wurde via Warn-App wegen der Gefahrstoffe gewarnt. Hinweise auf Verletzte gibt es laut Polizei nicht. Bei dem Großbrand überwachte auch eine Drohne die Wärmeentwicklung aus der Luft.

Das Gewerbegebiet im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen ist nur wenige Kilometer von Berlin enfernt und liegt an der A10. Dort ist unter anderem der Getränkehersteller Coca-Cola angesiedelt.

Berlin-Friedrichshain: Brand in Dachgeschosswohnung

Brand in einer Dachgeschosswohnung im Hinterhaus In Friedrichshain. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

8.10 Uhr: Am Freitagabend brach in einer Dachgeschosswohnung in Friedrichshain ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte nach ersten Informationen mit mehr als 50 Einsatzkräften in die Warschauer Straße aus und konnte die Flammen in der Wohnung im Hinterhaus schnell unter Kontrolle bringen. Einige Bewohner sollen vor Ort betreut worden sein, verletzt wurde aber offenbar nach ersten Erkenntnissen niemand.