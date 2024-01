Berlin. Laut Polizei habe ein Passant den Körper des Mannes am Morgen entdeckt. In der Nähe wurde auf einem Gehweg eine Blutlache entdeckt.

Eine Leiche eines mutmaßlich ermordeten Mannes ist in einem Fluss im Berliner Stadtteil Köpenick gefunden worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, habe ein Passant den Körper des bereits identifizierten 43-Jährigen am Morgen in der Wuhle entdeckt. „Er wies Verletzungen am Kopf auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeutet“, heißt es.

Demnach wurde in der Nähe des Fundorts auf einem Gehweg eine Blutlache entdeckt. Die Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen.

AFP