Am Kurfürstendamm in Berlin-Wilmersdorf ist in der Nacht eine Blitzersäule gesprengt worden. Die Trümmerteile flogen 60 Meter weit.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Wilmersdorf eine Blitzersäule zerstört. Wie die Polizei mitteilte, explodierte das am Kurfürstendamm aufgestellte Gerät gegen 2.15 Uhr. Teile der Anlage wurden bis zu 60 Meter entfernt vom ursprünglichen Standort der Blitzersäule aufgefunden, hieß es weiter. Andere Beschädigungen oder verletzte Personen wurden nicht bekannt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die modernen Messgeräte kosten – je nach Ausstattung – bis zu 130.000 Euro.

Einsatzkräfte sicherten noch in der Nacht Spuren, die auf die Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstands schließen lassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion hat – wie in solchen Fällen üblich – ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es erst Ende Oktober gekommen, als zwei Männer dabei beobachtet worden waren, wie sie – ebenfalls am Kurfürstendamm – eine Blitzersäule sprengten. Auch damals flogen Trümmerteile viele Meter durch die Luft. Die Täter flüchteten unerkannt.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, kommentierte bei X: „Ist schon extrem, mit welch krimineller Energie hier gezielt zerstört wird. Die Säulen stehen da nicht zum Spaß, sondern weil man Raser präventiv davon abhalten möchte, Menschenleben zu gefährden.“

Blitzer auf dem Kurfürstendamm gegen Raser und PS-Protze

Die Berliner Polizei hat den Kudamm im Visier, weil die Straße immer wieder von Rasern und PS-Protzen als Rennstrecke oder Showbühne für getunte Fahrzeuge missbraucht wird. In diesem Jahr ist ein stationärer Blitzer an der Ecke Joachim-Friedrich-Straße installiert worden. Im Dezember 2022 wurde ein Tempoblitzer vor der Schaubühne am Lehniner Platz aufgestellt. Auf Höhe der Gedächtniskirche wird derzeit ein sogenannter Lärmblitzer getestet, um getunte Autos zu erfassen.

Die Polizei stellte im vergangenen Jahr 107 illegale Rennen von Autofahrern fest. Dazu wurden 185 Raser gefasst, die einzeln so schnell unterwegs waren, dass ihr Vergehen juristisch als „Einzelrennen“ eingeordnet werden kann. Außerdem flüchteten 214 Raser vor der Polizei. Immer häufiger werden stationäre Blitzeranlagen beschädigt, beklebt oder gar zerstört. (bee)