Berlin rutscht beim Bildungsmonitor 2023 weiter ab

Beim bundesweiten Bildungsvergleich erzielt Berlin miserable Ergebnisse. In diesen Bereichen sind die Missstände besonders groß.

Berlin verschlechterte sich im INSM-Bildungsmonitor. Vor allem in Deutsch und Mathe werden die Mindeststands verfehlt (Symbolbild).

Berlin rutscht beim Bildungsmonitor auf Platz 15. Nur das Bundesland Bremen schneidet schlechter ab. Die ersten beiden Plätze belegen die Bundesländer Sachsen und Bayern. Die Vergleichsstudie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bewertet anhand von 98 Indikatoren in 13 Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert und Fachkräftesicherung fördert.

Besondere Defizite gibt es bei Berliner Schülerinnen und Schülern in den Fächern Deutsch und Mathe: Die durchschnittlichen Kompetenzen sind niedrig, viele Kinder und Jugendliche erreichen die Mindeststandards nicht. Auch besteht ein enger Zusammenhang zwischen der sozialer Herkunft und dem Bildungserfolg. Vor allem bei Grundschülerinnen und Grundschülern im Bereich des Lesens wird dies deutlich.

Auch blieben von 4170 ausländischen Schulabgängerinnen und Schulabgängern in Berlin 654 ohne Abschluss. Das ist eine Schulabbrecherquote von 15,7 Prozent unter ausländischen Jugendlichen. Allgemein lag die Schulabbrecherquote in Berlin mit 6,3 Prozent nur knapp über dem Bundesdurchschnitt (6,2 Prozent).

Berlin: Wenig Ausbildungsplätze, viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Außerdem werden in Berlin, gemessen an der Bevölkerung im entsprechenden Alter, weiterhin relativ wenig betriebliche Ausbildungsplätze angeboten: Berlin nimmt im Bundesvergleich den letzten Platz ein. Gleichzeitig ist auch der Anteil von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz hoch – Fortschritten zum Trotz. Auch hier ist das Bundesland Schlusslicht. Während im Bundesdurchschnitt die Quote der unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern bei 7,7 Prozent lag, überstieg Berlin diesen Wert 2022 deutlich mit 12,9 Prozent.

Stärken weist das Land Berlin wiederum bei der Betreuungsrelation auf: 2021 kamen 13,6 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auf eine Lehrkraft. Das ist der beste Wert aller Bundesländer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 15,1 Schüler pro Lehrkraft. Auch an Hochschulen ist die Lehrer-Schüler-Relation in Berlin relativ gut.

Ebenso punktet Berlin mit einer guten Förderinfrastruktur. Gut 82 Prozent aller Grundschüler besuchten 2021 eine Ganztagsschule. Damit übersteigt Berlin den Bundesdurchschnitt erheblich, der gut 48 Prozent beträgt. Und auch bei weiterführenden Schulen lag der Anteil der Ganztagsschülern deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt.