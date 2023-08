Berlin Drogen: Lage am Leopoldplatz jetzt Thema beim Sicherheitsgipfel

Der Leopoldplatz in Mitte: Die Crack-Szene macht den Anwohnern zu schaffen.

Berlin. Anfang September soll es in Berlin zu einem Sicherheitsgipfel kommen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will mit Experten von Polizei, Justiz und Verfassungsschutz über die Sicherheitslage in der Hauptstadt beraten. Weil bisher keine Bezirksvertreter eingeladen waren, hatte es aus Mitte und Kreuzberg Kritik gegeben.

Schwere Verbrechen

Denn in den vergangenen Tagen war neben der Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Kreuzberg auch die Verschärfung der Drogensituation am Leopoldplatz in Mitte Thema gewesen. Wegner hat nun die Bürgermeisterinnen von Mitte, Stefanie Remlinger (Grüne), und Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), zu den Gesprächen eingeladen.

Zaun als Lösung für Görlitzer Park

Beim Görlitzer Park, der unter dem Drogenhandel leidet, könnte es eine Umzäunung geben. Herrmann verlangt ein umfassenderes Konzept. Beim Leopoldplatz ist offen, wie man mit der aggressiven Crack-Szene umgehen kann.

Drogen-Kontrolltag bei Berlin: Wie viele Fahrer es erwischte