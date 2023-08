Wetter in Berlin aktuell: Fällt auch das Wochenende ins Wasser? Das ist die Vohersage

Am Donnerstag wird das Wetter in Berlin unangenehm, der Wetterdienst hat eine Warnung ausgegeben. Wie wird es Samstag und Sonntag?

Berlin. Ungemütliche Böen, immer wieder Regen – und am Mittag möglicherweise kurze Gewitter und Sturm: Das Wetter in Berlin zeigt sich auch am Donnerstag herbstlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine amtliche Warnung vor Windböen ausgegeben. Die Warnung gilt von 10 bis 20 Uhr. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 km/h. Dabei werden Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad erwartet.

Macht der Sommer auch am Wochenende Pause? Der Deutsche Wetterdienst macht ein wenig Hoffnung. Bereits ab Freitagvormittag wird es zunehmend heiter, am Samstag soll es dann überwiegend trocken blieben. Am Sonntag dann kann es örtlich immer wieder zu Schauern, vereinzelt auch zu Gewittern, kommen.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 3.8.: Wechselnd bis stark bewölkt. Besonders in der Nordhälfte Brandenburgs und im Berliner Raum Schauer, ab dem Mittag vereinzelt gewittrig. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen (Bft 7), vom Berliner Raum bis in den Süden Brandenburgs, sowie in Gewitternähe einzelne stürmische Böen (Bft 8). Im Abendverlauf Windabnahme. In der Nacht zum Freitag gering bis wechselnd bewölkt und nachlassende Schauer. Tiefstwerte um 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Freitag, 4.8.: Zunächst wechselnd bis stark bewölkt und trocken. Im Vormittagsverlauf zunehmend heiter bis wolkig. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Schwacher West bis Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag gering bis wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Schwacher nordöstlicher Wind.

Samstag, 5. 8.: Meist heiter bis wolkig, überwiegend trocken. Im Süden Brandenburgs im Tageverlauf zunehmend stark bewölkt und gebietsweise leichter Regen. Temperaturanstieg auf 21 bis 23 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Temperaturrückgang auf 14 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Sonntag, 6. 8.: Wolkig bis stark bewölkt und örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter. Höchsttemperatur zwischen 19 und 22 Grad. Meist schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Montag wolkig und gebietsweise Schauer. Tiefstwerte zwischen 14 und 12 Grad. Mäßiger Westwind.

