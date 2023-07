Berlin bei Regen: 10 fantastische Indoor-Tipps bei schlechtem Wetter

Berlin. Der Sommer macht Pause, es wird eine nass-graue Woche in Berlin und Brandenburg. Tiefdruckeinfluss sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dafür, dass das Wetter wechselhaft-regnerisch wird. Die Woche startet am Montag bereits nass, am Dienstagnachmittag sind teilweise Gewitter möglich, die auch am Mittwoch auftreten könnten. In jedem Fall ist bei starker Bewölkung mit Regen zu rechnen. Und es wird nicht besser: Auch am Donnerstag gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter und stürmische Böen.

Heißt für alle Berlinerinnen und Berliner: Es sind Aktivitäten gesucht, die man drinnen, wo man vor Wind und Wetter geschützt ist, machen kann. Die Berliner Morgenpost hat zehn Indoor-Tipps für die kommenden Tage zusammengestellt. Vom Computerspielemuseum über das Jump-House bis zum Indoor-Surfen im Wellenwerk.

Surfen im Wellenwerk in Berlin-Lichtenberg

Im Wellenwerk an der Landsberger Allee 270 wird auf einer künstlichen Indoor-Welle gesurft. Die Wellen sind für jedes Surf-Level geeignet und garantieren ein sicheres Surferlebnis. Von dreistündigen Anfänger-Kursen über Trickveranstaltungen bis hin zu Surfcamps gibt es ein breites Angebot. Die Öffnungszeiten und Preise findest du hier.

Landsberger Allee 270, 10367

Computerspielemuseum in Berlin-Friedrichshain

Das Computerspielemuseum in Friedrichshain.

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Joko | Bildagentur-online/Joko

Europas erstes Computerspielemuseum besitzt eine der größten Sammlungen von Entertainmentsoft- und -hardware. Zu seinen mehr als 300 Exponaten zählen der bekannte Pong-Automat, ein Riesenjoystick und ein Nimrod – einer der ersten Computer weltweit. Das Museum ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und kostet 7 Euro bzw. 11 Euro Eintritt.

Karl-Marx-Allee 93A, 10243 Berlin

Brettspielplatz – Das Spielecafé in Berlin-Moabit

Das Spielecafé Klaus Gülzow in Moabit bietet neben Kaffee, Waffeln und Sandwiches auch eine Spielecke für die ganz Kleinen. Man kann hier zwar nicht alle Spiele kaufen, aber sich dafür einmal quer durch das Sortiment spielen. Sollte man bei einem Spiel Probleme mit den Regeln haben, steht das Personal mit Rat und Tat zur Seite.

Waldstraße 50, 10551 Berlin

Zeiss-Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer Berg

Das Zeiss-Großplanetarium

Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Die Stiftung Planetarium Berlin möchte ihren Besuchern in einem der größten Sternentheater Europas naturwissenschaftliche Erkenntnisse nahebringen – verbunden mit unterhaltenden und künstlerischen Elementen. Die Veranstaltungen finden täglich im Saal unter der großen Kuppel des Planetariums statt.

Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin

Berlin Dungeon in Berlin-Mitte

Das Dungeon ist eine außergewöhnliche Attraktion, die dich zurück in die spannende Vergangenheit Berlins befördert. Begegne den gefährlichsten Gestalten Berlins wie dem Serienmörder Carl Großmann oder der Hexe Catarina Selchow und lasse dich mit dem Indoor-Freifallturm des Gebäudes in die Tiefe stürzen. Täglich von 11–19 Uhr. Ein Online-Ticket kostet 23 Euro und gibt es hier.

Spandauer Straße 2, 10178 Berlin

Illuseum in Berlin-Mitte

Illuseum Berlin: Ein Spaß für die ganze Familie.

Foto: Illuseum

Lass dich doch mal hinters Licht führen: Im Illuseum wird dein Gehirn mit optischen Täuschungen, Spielen und Kaleidoskopen auf die Probe gestellt. Neben Hologrammen und Foto-Illusionen gibt es im Illuseum unterschiedliche Themenräume mit bunten Installationen. Täglich ist es von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Ticket kostet zwischen 5 bis 12 Euro. Hier gibt es weitere Infos.

Karl-Liebknecht-Straße 9, 10178 Berlin

Jump-House in Berlin-Reinickendorf

Foto: picture alliance / dpa | David Kluthe

Die Trampolinhalle in Reinickendorf bietet auf 4000 Quadratmetern bis zu elf Attraktionen, die sich um das Thema „Trampolin und Parcours“ drehen. Für Eltern gibt es einen Gastrobereich mit Essensangebot. Die Halle ist jeden Tag geöffnet und eine 60-minütige Sprungzeit kostet 16 Euro pro Person. 120 Minuten kosten 28 Euro pro Person.

Miraustraße 38, 13509 Berlin

Kinderspielland „Bim & Boom“ in Berlin-Marzahn

Auf 3300 Quadratmetern bietet das Indoor-Kinderspielland vom Kleinkindbereich über eine Trampolinlandschaft und ein Labyrinth auch einen Gastrobereich und ein Fußballfeld. In der Halle an der Beilsteiner Straße 109 in Marzahn sind nur Kinder zwischen null und zwölf mit elterlicher Begleitung gestattet. Preise und Öffnungszeiten sind tagesabhängig.

Beilsteiner Straße 109, 12681 Berlin

Legoland Discovery Centre

Das Legoland Discovery Centre befindet sich im Sony Center am Potsdamer Platz.

Foto: Jörg Krauthoefer

Ein Café, verschiedene Themenbereiche, ein 4D-Kino und viele weitere Attraktionen bietet das Indoor-Legoland im Sony Center am Potsdamer Platz. Werde zum Ninja im Parcours oder erfahre, wie ein Legostein hergestellt wird. Das Legoland Discovery Centre ist für junge und alte Menschen ausgelegt und ein Online-Ticket kostet 21 Euro pro Person. Dazu ist es täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Potsdamer Straße 4, 10785 Berlin

Madame Tussauds

Von Manuel Neuer über Beyoncé bis hin zu Michael Jackson kann man im Madame Tussauds Wachsfigurenmuseum fast alle Stars und Idole treffen – auch wenn die Wachsduplikate nicht lebendig sind. Neben den klassischen Wachsfiguren, die kontinuierlich um angesagte Promis ergänzt werden, können sich Besucher auch in vielen interaktiven Bereichen vergnügen. Täglich 10–19 Uhr. Hier mehr erfahren.

Unter den Linden 74, 10117 Berlin