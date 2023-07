Nach Gewaltvorfällen in Berliner Bädern: Diese knallharten Sicherheitsvorkehrungen kommen

Nach den Gewaltvorfällen in Freibädern in Berlin hat die Landesregierung Maßnahmen ergriffen. Auf was sich Besucher einstellen müssen.

Warum die Bäder-Betriebe die Gewalt-Problematik in den Freibädern nicht in den Griff bekommen - und welche Folgen Störenfrieden drohen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) haben am Donnerstagnachmittag angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen von Berliner Freibädern zu erhöhen.

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht bei einer Pressekonferenz.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Künftig soll jeder Besucher eines Freibads registriert werden, sagte Wegner. Ein Einlass soll nur noch erfolgen, wenn Ausweisdokumente vorgelegt werden, bei Erwachsenen etwa der Pass, bei Kindern etwa reicht ein Schülerausweis aus. Hierzu soll auch der Online-Ticketverkauf der Berliner Bäder Betriebe ausgeweitet werden. Online können Tickets künftig nur gegen die Angabe von Namen und Adresse erworben werden. „Ich will, dass unsere Bäder immer sicher sind“, sagte Wegner. Spranger kündigte zudem weitere Sicherheitsvorkehrungen an. „Wir werden kurzfristig Maßnahmen in den Berliner Bädern ergreifen“, sagte die Senatorin.

Iris Spranger (SPD) spricht.

Foto: Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Für die Situation will die Berliner Regierung mehr Sicherheitspersonal einstellen. Das Geld dafür sei da, so Spranger weiter. Zudem soll künftig am Prinzenbad in Kreuzberg und am Columbiabad in Neukölln eine mobile Polizeiwache aufgestellt werden.

Randale in Freibäder in Berlin - mehr zum Thema:

Nach Gewalt-Vorfällen: Auch die Berliner Bäder reagieren

Die Polizei vor dem Columbiabad in Neukölln. Gewalttätige Ausschreitungen und Personalnot haben das Berlin Freibad in Verruf gebracht.

Foto: Carioline Bock / dpa

Auch in den Bädern will man reagieren. So soll laut Spranger künftig Obergrenzen geben. Hierzu will die Polizei mit den Berliner Bäder Betrieben in allen Bädern Berlins Analysen erstellen, die Aufschluss darüber geben, wie viele Besucher aufgenommen werden können. Hierbei soll auch der Erholungsfaktor berücksichtigt werden. Bei schwierigen Situationen sollen die Mitarbeiter der Bäder künftig auch ohne erreichen dieser Obergrenze schließen.

Des Weiteren soll die Polizei Kurse anbieten, um Sicherheitsmitarbeiter im Umgang mit schwierigen Situation zu schulen. An den Eingangsbereichen soll außerdem Videokameras installiert werden, um diesen zu überwachen.