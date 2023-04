"Letzte Generation" in Berlin: Rettungswagen blockiert – So deutlich reagiert die Feuerwehr

Die "Letzte Generation" hat mit einer Blockade einen Rettungswagen behindert

Kritik an der Aktion bezeichneten die Klimaaktivisten als "Lügenkampagne"

Dann stellte die Berliner Feuerwehr den Sachverhalt klar

Berlin. Am Ende bleibt genau ein Bild von dem Tag in Erinnerung, als die "Letzte Generation" Berlin lahmlegen wollte. Es wurde am frühen Montagvormittag (24. April 2023) aufgenommen und zeigt einen Rettungswagen, der auf der Stadtautobahn A100 steht. Blaulicht. Die Autos sind größtenteils zur Seite gefahren. Sie bilden eine Rettungsgasse. Nur auf die letzten Meter gibt es kein Durchkommen mehr.

Vielleicht weil einige Autofahrer störrisch, egoistisch denken. Mit Sicherheit aber auch, weil sich in Sichtweite – etwa 30 Meter entfernt – Anhänger der "Letzten Generation" auf dem Asphalt angeklebt haben. Neben den Aktivisten in ihren knallorangefarbenen Warnwesten parken zwei Mietfahrzeuge, die offenbar genutzt wurden, um zuvor den Verkehr auszubremsen. Weitere Aufnahmen zeigen den Rettungswagen, wie er minutenlang in der Situation verharrt. Irgendwann sogar das Blaulicht ausschaltet. Schlussendlich und mithilfe der Polizei manövriert der Fahrer seinen Krankenwagen mühevoll an Autos und Aktivisten vorbei und hat freie Fahrt.

Der im Stau stehende Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist auf diesem Bild in der oberen Bildmitte zu sehen, unten die Blockade der "Letzten Generation" auf der Stadtautobahn A100.

Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

"Letzte Generation" über Rettungswagen auf der A100 in Berlin: "Der wartete extra dort"

Die selbst ernannte "Letzte Generation" wird später davon sprechen, dass das Einsatzfahrzeug ihretwegen dort wartete. "Der wartete extra dort, um für die Menschen der letzten Generation vor Ort zu sein." Weiterhin twitterten die Aktivisten: "Lügenkampagnen werden immer scheitern".

Lügenkampagnen werden immer scheitern:



Ex Bild-Chef Reichelt & andere rechtsextreme Twitteraccounts haben Fotos von einem #Rettungswagen gepostet der angeblich im Stau stand.



Jetzt wurde klar:

Der wartete extra dort, um für die Menschen der letzten Generation vor Ort zu sein. pic.twitter.com/FT2oac3Yq7 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 24, 2023

Die Berliner Feuerwehr stellte am Nachmittag auf Twitter klar: "Der Rettungswagen der Feuerwache Wilmersdorf, der in vielen Videos auf der #BAB_100 zu sehen ist, befand sich auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall in Schöneberg ohne Bezug zu einer Demonstration." Was jedenfalls bleibt, ist der Eindruck, den die "Letzte Generation" hinterlässt: Stören um jeden Preis. Auch Kollateralschäden nehmen sie offenbar in Kauf.

(2/2)

▶️der #Rettungswagen der Feuerwache #Wilmersdorf, der in vielen Videos auf der #BAB_100 zu sehen ist, befand sich auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall in Schöneberg ohne Bezug zu einer Demonstration — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 24, 2023

"Letzte Generation" in Berlin: 17 Rettungswagen stehen im Stau

Die "Letzte Generation" war mit dem Anspruch nach Berlin gekommen, um etwas Großes zu erreichen. Jeder Satz, jede Forderung wirkte so, als wolle man nicht weniger als die Welt retten – und mit der eigenen Position auf höchster politischer Ebene mitverhandeln. Und ja, sie haben ihren Ankündigungen Taten folgen lassen. Es gab einen gewissen Stillstand: Der ADAC sprach von fünfmal mehr Staus im Vergleich zur Vorwoche sowie einer Gesamtstaulänge von bis zu 30 Kilometern. Doch die Stadt spricht an diesem Montag einmal mehr von dem Gefahrenpotenzial der Blockaden, vor allem für Rettungswagen.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost galt ab 10.18 Uhr Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr. Von den insgesamt 125 Rettungswagen waren teilweise nur noch zehn verfügbar. Die Lage entspannte sich gegen Mittag deutlich. Die Berliner Feuerwehr meldete insgesamt 15 Behinderungen von Einsatzfahrzeugen wegen Demonstrationen im Straßenverkehr. „In sieben Fällen waren unsere Einsatzkräfte auf dem Weg zum Notfallort“, hieß es. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach am Abend von 17 Rettungswagen im Stau. „Wie lange genau, das erfahre ich jetzt erst noch.“

CDU-Generalsekretär Mario Czaja

Foto: Michael Kappeler/dpa

Der CDU-Generalsekretär, Mario Czaja, kritisierte die Gruppierung scharf. „Wieder stehen Rettungswagen wegen sinnloser Klebe-Aktionen im Stau. Schwerkranke kommen nicht ins Krankenhaus, Polizei und Rettungsdienste stoßen an die Grenzen“, schrieb er.

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Auch der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hält die Aktionen der Klimaaktivisten für wenig zielführend. Sie führten zu einer Ablenkung von Klimaschutzdebatten, die dringend notwendig seien. „Und deshalb ist es nicht besonders hilfreich, für unsere Arbeit sicher nicht“, sagte der Parteichef am Montag in Berlin. „Ich verstehe die Verzweiflung der Leute“, betonte Nouripour mit Blick auf die Forderungen der "Letzten Generation" nach einem entschiedeneren Klimaschutz. Er stellte aber infrage, dass die genutzten Protestmethoden zu mehr Akzeptanz dafür führten. Menschenleben dürften nicht gefährdet werden. „Da ist mehr als eine rote Linie. Das darf nie passieren.“

Berlins Innensenatorin: 200 Klimaaktivisten von der Polizei festgenommen

Ein Polizist greift zu einem Spezialbohrer, um die Hand eines Klimaaktivisten der "Letzten Generation" von der Straße zu lösen.

Foto: afp/Tobias Schwarz

Vielerorts kam der Berliner Verkehr zeitweise zum Stillstand. An einigen Orten drängten die Beamten die Klimaaktivisten noch rechtzeitig von der Straße. An anderen schafften es die jungen Leute, sich festzukleben oder gar zu betonieren. Nachmittags zog Spranger eine vorläufige Bilanz: „Bisher wurden rund 200 Personen an 35 Orten festgenommen.“ Bei vielen Aktivisten wurden laut Polizei nur die Personalien aufgenommen. Mindestens 40 Menschen kamen vorläufig in den Polizeigewahrsam Tempelhof. Sie können dort in Präventivhaft genommen werden. Insofern ein Richter das anordnet, dauert diese 48 Stunden.

Doch hat die "Letzte Generation" ihr Ziel erreicht und konnte die Stadt wirklich lahmlegen? An empfindlichen Stellen stand der Verkehr zeitweise, aber ein Stillstand wurde nicht erreicht. Vielmehr eine weitere Spaltung. Etliche Autofahrer reagierten wütend, einige sogar aggressiv. So versuchten einige etwa auf der A100, Aktivisten von der Straße zu zerren. Die Polizei appellierte erneut an Verkehrsteilnehmer, nicht zur Selbstjustiz zu greifen, weil sie sich selbst strafbar machen würden. „Wir kommen und wir lösen die Situation“, betonte die Sprecherin.

+++ A100 ausgebremst +++



Wir sind an 27 Verkehrsknotenpunkten in Berlin, darunter auch mitten auf der Autobahn.



Die tödliche Spirale der Klima-Kipppunkte beginnt bereits sich zu drehen und die Bundesregierung stoppt das nicht. Deswegen stoppen wir. pic.twitter.com/Y8NcjNxC2c — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 24, 2023

Auch der Vorstand für Verkehr im ADAC Berlin-Brandenburg, Martin Koller, übte Kritik an den Blockaden: „Die Proteste treffen vor allem diejenigen, die für ihre täglichen Wege auf das Auto angewiesen sind.“ Das sorge auch für Frust und wirtschaftlichen Schaden. „Um Menschen zum Umdenken zu bewegen, braucht es unserer Ansicht nach einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Aktionen wie diese spalten viel mehr, als dass sie vereinen“, sagte er. (mit dpa)