Berlin-Wahl 2023: Schwarz-Rot steckt Mega-Summe in den Klimaschutz

Berlin. CDU und SPD in Berlin wollen den Klimaschutz in der Stadt in den kommenden Jahren mit massiven Investitionen voranbringen. Die Dach-Arbeitsgruppen beider Parteien einigten sich am Mittwoch in ihren Koalitionsverhandlungen, ein Sondervermögen unter dem Titel „Klimaschutz, Resilienz und Transformation“ mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro zu schaffen.

Darüber hinaus sei die Koalition bereit, Ende 2024 nach einer Evaluation des Vollzugs, also der Überprüfung, ob das Geld für sinnvolle Projekte eingesetzt werden konnte, weitere bis zu fünf Milliarden Euro in dieses Sondervermögen zu stecken. Wo das Geld herkommen soll, ist dem Papier der beiden Dach-Arbeitsgruppen nicht zu entnehmen.

CDU-Landeschef Kai Wegner erklärte, man wolle mit dem Sondervermögen neuen Schub ins Thema Klimaschutz bringen: „Das ist wichtig, um die Ziele zu erreichen, das ist uns aber auch wichtig für eine lebenswerte Stadt.“ Beide Seiten betonten die große Bedeutung des Beschlusses, die derzeitige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nannte ihn „outstanding“. Einen Fonds in dieser Höhe gebe es in keinem anderen Bundesland, erklärte Giffey. Investitionen in Klimaschutz und eine klimaneutrale Stadt sollen so zu einem der Flaggschiffthemen der neuen Koalition werden.

Fonds zur Abfederung der Energiekrise soll auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt werden

Darüber hinaus haben sich CDU und SPD verabredet, die Berliner Resilienzrücklage zur Abfederung der Folgen der Energiekrise von 750 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu verdoppeln. Nicht verbrauchte Kredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie sollen hingegen getilgt werden.

Mit dem Aufschlag zum Klimaschutz wollen die möglichen Koalitionspartner vor allem den Grünen Wind aus den Segeln nehmen und vor dem Klima-Volksentscheid am 26. März demonstrieren, dass sie das Anliegen ernst nehmen. In dem Papier werden die angestrebten Investitionen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgericht begründet. Die Richter hatten schnellere und weiter reichende Anstrengungen für den Klimaschutz gefordert, um nicht nachfolgende Generationen über Gebühr zu belasten.

Sondervermögen für Klimaschutz soll offenbar auch aus Krediten finanziert werden

Offenbar streben CDU und SPD an, das Sondervermögen auch über neue Kredite zu finanzieren. Vorgesehen ist, das Abgeordnetenhaus eine „außergewöhnliche Notsituation im Sinne der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse“ feststellen zu lassen, was Berlin womöglich berechtigen werde, sich trotz des eigentlich geltenden Verbots einer Neuverschuldung sich zusätzliches Geld zu leihen. Das Landesparlament soll dafür anhand belastbarer Kriterien die Maßnahmen zur Bekämpfung der Klima- und Energiekrise und die Abfederung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Folgen beschließen.

Vorgesehen ist nun, dass eine Unter-Arbeitsgruppe der Runde der Parteispitzen nun bis zum Ende der Koalitionsverhandlungen,. also bis Ende März, Details zu dem Einsatz der Klimaschutz-Milliarden vereinbaren soll. Dabei soll es um Gebäudesanierung, Wohnungsbau, Mobilität sowie die Transformation der Wirtschaft und der Energieversorgung gehen.

Viel Geld wird in die energetische Sanierung von Polizei- und Feuerwehrwachen fließen

Vor allem in die energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes soll nach Informationen der Morgenpost viel Geld fließen. So soll zum Beispiel die Modernisierung der bisher vernachlässigten Wachen und anderer Gebäude von Polizei und Feuerwehr massiv investiert werden. Zudem sollen die Fuhrparks von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb umgestellt werden. Auch Berlins Hochschulen hatten für viele ihrer großen Gebäude einen hohen Sanierungsbedarf angemeldet, für den es bisher keine Finanzierung gab. Das könnte sich nun ändern.