Trauer um Ex-CDU-Chef Joachim Zeller

Berlin. Trauer um Joachim Zeller: Der ehemalige Berliner CDU-Vorsitzende ist im Alter von 70 Jahren gestorben. „Ich bin sehr traurig: Soeben erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Freundes, langjährigen Europaabgeordneten und ehemaligen Landesvorsitzenden Joachim Zeller“, teilte CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Donnerstag mit. „Ein überzeugter Europäer, leidenschaftlicher Berliner und zutiefst anständiger Mensch ist von uns gegangen.“

Joachim Zeller war zehn Jahre lang Bezirksbürgermeister in Mitte

Zeller war 1952 in Oppeln in Polen geboren worden und hatte an der Humboldt-Universität Slawistik studiert. An der Universität arbeitete er von 1977 bis 1992 auch als Assistent, bevor es ihn in die Politik zog. Der CDU-Politiker war zunächst Stadtrat, dann von 1996 zehn Jahre lang Bezirksbürgermeister in Mitte. Später kandidierte Zeller – mit schwarzem Haar und schwarzem Vollbart, immer ganz in Schwarz gekleidet – für das Europaparlament und war ab 2009 zehn Jahre lang Europaabgeordneter. Danach wurde es ruhiger um ihn, der in schwieriger Zeit auch versucht hatte, die Berliner CDU zusammenzuhalten.

CDU-Vorsitzender in schwieriger Zeit

Nach dem Bruch der großen Koalition in Berlin im Jahr 2001 und der Abwahl des damaligen Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen (CDU) gab es an der Spitze der Berliner CDU mehrere Wechsel, groß war der Streit um den richtigen Weg. Zunächst war Christoph Stölzl für ein gutes Jahr lang, von 2002 bis 2003, Parteichef, von 2003 bis 2005 übernahm dann Joachim Zeller den Landesvorsitz. Er hatte sich damals ganz knapp gegen den ehemaligen Finanzsenator Peter Kurth durchgesetzt. Weil zu diesem Zeitpunkt der junge Abgeordnete Nicolas Zimmer zum neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war, sprach man in der Berliner CDU dann gerne von „ZZ Top“. Aber Zeller wurde schon nach zwei Jahren von Ingo Schmitt abgelöst, Zimmer hielt sich als Fraktionschef bis 2006.

Ein leidenschaftlicher Kämpfer für Europa

Nicht nur die Berliner CDU trauert um Zeller. „Immer wieder haben wir Seite an Seite für die europäische Idee gestritten, in Berlin und darüber hinaus. In Gedanken bin ich bei seinen Angehörigen und Freunden. Die CDU wird Joachim Zeller immer ein ehrendes Andenken bewahren“, sagte Generalsekretär Evers.