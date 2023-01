Am Mittwoch, 8. März 2023, wird in Berlin der Frauentag gefeiert. Der Tag ist ein gesetzlicher Feiertag.

Feiertag Frauentag in Berlin am 8. März 2023: Alle Infos zum Feiertag

Berlin. In Berlin wird am 8. März 2023 wieder der Internationale Frauentag gefeiert. In der Hauptstadt ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag: Arbeitnehmer müssen nicht zur Arbeit, Schulen, Kitas und Geschäfte sind geschlossen, und auch die Ämter bleiben am Frauentag dicht. Der 8. März fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch.

Festgelegt wurde der Frauentag als Feiertag in Berlin im Januar 2019. Damals entschied sich das Abgeordnetenhaus mit einer Mehrheit von SPD, Linken und Grünen für die Einführung des Frauentags als gesetzlicher Feiertag.

Der Hintergrund der Entscheidung zum Frauentag in Berlin: Die Hauptstadt war zuvor das Bundesland mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen. Dieses Missverhältnis wollte man ausgleichen.

Übrigens: Zunächst war Berlin das einzige Bundesland, in dem der Frauentag gesetzlicher Feiertag war. In diesem Jahr wird der Frauentag erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern begangen. In allen anderen Bundesländern ist der 8. März ein ganz normaler Werktag, auch in Brandenburg.

Frauentag 2023 in Berlin - die Infos im Überblick

Mittwoch, 8. März 2023 in Berlin

Gesetzlicher Feiertag in Berlin und in diesem Jahr erstmals in Mecklenburg-Vorpommern

gibt es als Feiertag in Berlin seit 2019

Gesetzliche Feiertage 2023 in Berlin im Überblick

1. Januar 2023 (Sonntag): Neujahr

8. März 2023 (Mittwoch): Internationaler Frauentag

7. April 2023 (Freitag): Karfreitag

10. April 2023 (Montag): Ostermontag

1. Mai 2023 (Montag): Tag der Arbeit

18. Mai 2023 (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

29. Mai 2023 (Montag): Pfingstmontag

3. Oktober 2023 (Dienstag): Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember 2023 (Montag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2023 (Dienstag): 2. Weihnachtsfeiertag

In Berlin gibt es im Jahr 2023 insgesamt zehn gesetzliche Feiertage. Alle Infos zu Ferien in Berlin 2023 und unterrichtsfreien Tagen an Berliner Schulen finden Sie hier.