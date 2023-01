In Berlin startet die heiße Wahlkampfphase

Berlin. Im Kampf ums Rote Rathaus wird bei der Wiederholungswahl am 12. Februar ein enges Rennen erwartet. Dass sie vorweg sprinten will, hat Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen und derzeitige Mobilitätssenatorin, am Sonntag noch einmal deutlich gemacht – im wörtlichen Sinne. Beim Neujahrslauf, mit denen die Berliner Grünen ihren Wahlkampf einläuteten, trieb sie die Teilnehmenden so richtig an. Vom Rathaus Schöneberg bis zum Rathaus Friedenau joggten sie und ihr Parteikollege Jörn Oltmann, Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, an der Spitze von ungefähr dreißig Leuten. Von hinten kamen immer wieder Bitten, das Tempo doch etwas mäßiger zu halten. Bettina Jarasch ist hochmotiviert, daran blieb am Sonntag kein Zweifel.

An diesem Montag beginnt nun die heiße Wahlkampfphase offiziell, seit Mitternacht dürfen die Parteien ihre Wahlplakate kleben. Um die Wähler zu überzeugen, bleibt den Parteien dieses Mal deutlich weniger Zeit als üblich. „Mit dem Plakatehängen beginnt eigentlich immer schon das Ende des Wahlkampfs“, sagte Jarasch. Die bevorstehende „Challenge“, so nennen die Grünen die Wahlwiederholung, will die Verkehrssenatorin mit „viel Energie“ angehen. Und dabei vielleicht gleich die Arbeit mit dem Sportlichen verbinden. „Die letzten Monate habe ich sitzend am Schreibtisch und in endlosen Sitzungen verbracht“, sagte die Grünen-Politikerin.

Spitzenkandidaten sind am Montag zum Plakatieren unterwegs

Für Jarasch geht es so am Montag direkt mit dem nächsten Wahlkampftermin weiter: In Spandau, wo bei der Wiederholungswahl ihr Wahlkreis liegen wird, plant sie, Plakate aufzuhängen. Auch für den Spitzenkandidat und Fraktionschef der CDU, Kai Wegner, ist am Montagvormittag Plakatieren angesagt. Er will im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf unterwegs sein, FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja zieht am Vormittag durch Steglitz-Zehlendorf. Insgesamt wollen Mitglieder der Partei etwa 20.000 kleine Plakate an die Laternen bringen, hieß es. Die SPD hat vor, am Montag ihre Wahlkampagne und Plakatmotive zu präsentieren.

Derweil hofft Linken-Chef Martin Schirdewan, dass die Abgeordnetenhauswahl eine Trendwende für seine Partei bringt. „Ich bin sehr optimistisch, was die Berlin-Wahl betrifft“, sagte Schirdewan. „Mein Ziel für die Wahl ist, dass wir zumindest unser Ergebnis von 2021 halten.“ Im September 2021 hatte die Linke bei leichten Verlusten 14,1 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Der Parteichef lobte außerdem die Berliner Wahlkampagne und den Fokus auf Themen wie Wohnen und Soziales. „Die Berliner Partei hat starke Persönlichkeiten, und wir haben einfach Punkte gemacht, etwa der Härtefallfonds oder das Sozialticket“, sagte Schirdewan, der im Europaparlament sitzt, aber aus Berlin stammt.

Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnt in Berlin

Ab diesem Montag können außerdem Briefwahlunterlagen beantragt werden. Wie es auf der Internetseite des Landeswahlleiters heißt, soll das beispielsweise ab 12 Uhr online funktionieren. Zudem ist es ab Montag auch möglich, in den bezirklichen Briefwahlstellen direkt zu wählen. Die Wahlunterlagen sind dort vor Ort erhältlich und müssen nicht vorab beantragt werden. In den kommenden Tagen soll außerdem der Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnen. Spätestens bis zum 22. Januar müssen diese zugestellt werden.

