Spendengala erbringt 700.000 Euro für Kinder

Bei der Spendengala des Vereins Wirtschaft kann Kinder e.V. in Berlin konnten die Gäste Kunst ersteigern und so für den WKK spenden.

Berlin. Die Wirtschaft hilft Kindern, die wenige Chancen haben: Bei der zweiten Charity Gala des Vereins „Wirtschaft kann Kinder“ (WKK) kamen am Sonnabend durch Versteigerungen und Spenden 700.000 Euro zusammen. Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und dem sozialen Bereich waren der Einladung des Vereins ins Grand Hyatt Hotel in Berlin gefolgt. Moderiert wurde der Abend von TV-Moderator Jan Köppen.

Die Spenden kämen zu 100 Prozent vom Verein geförderten Projekten zugute, so der WKK – so etwa dem „Safe-Hub-Projekt“ in Wedding, das in Kooperation mit der Oliver Kahn Stiftung über den Fußball junge Menschen erreichen will. Gefördert wird auch ein Nachhilfeprogramm für Jugendeinrichtungen in Berlin sowie die Off Road Kids Stiftung, die obdachlosen Jugendlichen hilft.

Gäste konnten ein Auto, Kunstwerke oder eine private Vernissage ersteigern

Gastrednerin war Margot Käßmann, ehemalige Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover. „Viel zu viele Kinder sind arm – weltweit, aber auch in unserem Land“, sagte Käßmann. Engagement für Kinder sei deshalb eine Investition in die Zukunft. „Da sind wir alle gefordert.“

Die Gäste konnten unter anderem ein Auto, Kunstwerke oder eine private Vernissage ersteigern. TV-Moderator Jan Köppen schuf zudem spontan ein eigenes Kunstwerk, das mehrere Tausend Euro einbrachte. „Der Abend hat gezeigt, dass viele Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung bereits nachkommen“, sagte Christoph Gröner, Gründer der CG Elementum, dem Hauptsponsor des Vereins, sowie Vorstandsvorsitzender des WKK.