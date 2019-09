Ein neuer Weg für Berlins Straßenkinder

Sergej Glanze/ Funke Foto Services/Die Off Road Kids Stiftung eröffnet Streetwork Station am Bahnhof Belleuve

Berlin. Sie sind von zu Hause fortgelaufen, haben keine feste Adresse, keine Papiere – nichts. Oft sind Jugendliche unverschuldet in diese Situation geraten, haben sie eine Zeit lang ertragen, bis sie an den Punkt gekommen sind, an dem sie ihr Leben wieder in den Griff kriegen wollen. Doch welcher Schritt ist der erste? Eine neue Perspektive bekommen sie jetzt in der Halle an der S-Bahnstation Bellevue in Tiergarten gezeigt. Am Mittwoch wurde dort eine neue Anlaufstelle für Straßenkinder und junge Obdachlose der Off Roads Kids Stiftung eröffnet. Sie ist ein Ersatz für den ehemaligen Standort am Alexanderplatz, der durch mehrere Einbrüche zerstört wurde.

Das rote Band am Eingang haben First Lady Elke Büdenbender, der ehemalige Bahnchef und Schirmherr der Stiftung Rüdiger Grube sowie Christoph Gröner, Vorstand der CG-Gruppe und Kuratoriumsmitglied gemeinsam durchgeschnitten. „Das ist ein wichtiges Projekt, um Kindern, die kein Zuhause haben, wieder eine Perspektive zu geben“, sagte Elke Büdenbender zu ihrem Engagement für die Off Road Kids Stiftung. In der Anlaufstelle fänden sie Unterstützung, aber auch Zuneigung und Hilfe, die sie wieder auf den Weg bringen könnten. Die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist Richterin am Verwaltungsgericht. „Ich steige immer an der Station Bellevue aus“, sagte Elke Büdenbender. Daher wisse sie, dass dort ein Hotspot sei und das niedrigschwellige Angebot genau an der richtigen Stelle.

Seit zehn Jahren ist Ex-Bahnchef Rüdiger Grube Schirmherr der Stiftung. „Ich bin auf einem Bauernhof in bescheidenen Verhältnissen groß geworden“, erzählte Grube vorab beim Empfang. Als er fünf Jahre alt gewesen sei, hätten sich seine Eltern scheiden lassen. „Ich will den Menschen in Not zeigen, dass sie nicht allein sind und Verantwortung übernehmen“, so Grube.

Es gibt einen Arbeitsbereich, in dem Jugendliche Bewerbungen schreiben können

Christoph Gröner, der mit seiner CG-Gruppe derzeit unter anderem den Steglitzer Kreisel zu einem Wohnhaus umbaut, unterstützt die Stiftung jährlich mit 500.000 Euro. „Wir investieren in die Zukunft von Deutschland, indem wir die Kinder fördern“, sagte Gröner vor der Eröffnung. Das sei die beste Investition,die ein Unternehmer machen könne. Abgesehen von der moralischen Verpflichtung, in Not geratenen Menschen zu helfen, „profitieren wir als Gesellschaft davon, wenn wir gerade jungen Menschen eine unbeschwerte, glückliche Kindheit und Jugend und damit eine erfolgreiche Basis für die Zukunft ermöglichen“, so Gröner.

Haben gemeinsam den neuen Standort am Bahnhof Bellevue eröffnet (v.li.): Rüdiger Grube, Schirmherr der Off Road Kids Stiftung, First Lady Elke Büdenbender und Christoph Gröner Vorstand der CG Gruppe.

Foto: Sergej Glanze

Die CG-Gruppe AG hat mit zwei Tochterunternehmen den Umbau und die Einrichtung des Standortes umgesetzt. Entstanden sind in der Bahnhofshalle an der Bartningallee 18 drei Büros, ein Arbeitsbereich für die Jugendlichen, wo sie selbst Bewerbungen schreiben können, und ein größerer Raum, in dem Arbeitskreise diskutieren können. Einer der fünf Mitarbeiter in der neuen Anlaufstelle ist Norbert Ponndorf. Der 29-Jährige hat Gesundheitsförderung studiert und ist als Streetworker im Einsatz. Mit jedem, der komme, werde ein Erstgespräch geführt, erzählt er über seine Arbeit. So solle zunächst herausgefunden werden, wo das Problem liege und worin der Bedarf bestehe.

Bei vielen Betroffenen reicht die Beratung allein nicht aus

Eine Verschuldung, keine Krankenkasse, kein Personalausweis – das seien die häufigsten Sorgen. Seine Aufgabe sei es, herauszufinden, wie es dazu kommen konnte, welche Biografie dazu geführt hat. „Unser Ziel ist es immer, Wohnungs- und Obdachlosigkeit abzuwenden“, sagte Ponndorf. Bei einem Viertel der Fälle reiche die Beratung nicht aus. Dann seien die Probleme so umfangreich, dass ein Streetworker den Betroffenen begleiten müsse. Dazu gehören die Hilfe bei den Ämterterminen sowie beim Ausfüllen von Formularen.

In der neuen Anlaufstelle befindet sich auch die Zentrale der bundesweiten, virtuellen Streetwork-Station der Off Road Kids – mit dem Namen „Sofahopper“. Unter sofahopper.de können sich verzweifelte junge Menschen melden, die sich bei mehr oder weniger guten Bekannten gewissermaßen auf dem Sofa durchschlagen.

Vor zwei Jahren wurde das Projekt ins Leben gerufen. Nutzten im ersten und zweiten Jahr jeweils 200 Betroffene den Online-Zugang, waren es in diesem Jahr bis September bereits 830. „Das ist eine gute Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, ohne sich auf den Weg in die Anlaufstelle zu machen“, sagte Norbert Ponndorf. Man könne dann chatten und vielleicht schon die ersten Fragen klären. Viele würden sich melden, die zum Beispiel zu Hause rausgeflogen sind oder bei denen die Jugendhilfe endet, weil sie 18 Jahre geworden sind und nun nicht wissen, wie es weitergeht.

Bis zu 2500 Kinder und Jugendliche von zwölf Jahren an geraten in Deutschland jährlich zeitweise auf die Straße. Die Zahl der jungen volljährigen Obdachlosen liegt mindestens um das Zehnfache höher. Wenn aus diesen „Ausreißern“ keine Straßenkindern werden, dann hat die Hilfsorganisation Off Road Kids ihr Ziel erreicht.