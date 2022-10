Tierheim Berlin: Der süße Kater Robby braucht viel Liebe und Zuwendung

Berlin. Woher Kater Robby kommt, wie er vorher gelebt hat, ob als Streuner oder als Wohnungskatze – das alles ist unbekannt. Jemand hat das vier Jahre alte Tier gefunden und ins Tierheim Berlin gebracht. Dort lebt Robby nun seit Anfang Mai und wartet darauf, in einem neuen Zuhause richtig anzukommen im Leben.

Als Robby im Tierheim ankam, war er noch ziemlich verängstigt. Höhlen, in denen er sich verstecken konnte, waren seine Lieblingsplätze. Doch mit der Zeit gewöhnte er sich an seine Umgebung, fand Vertrauen und wickelte die Tierpflegenden „ums Pfötchen“, wie sie berichten. Sie vermuten, dass er ein freilebender Kater war, der noch keine gute Bindung zum Menschen aufbauen konnte.

Tierheim Berlin: Kater Robby braucht Freigang in seinem neuen Zuhause

Deshalb müssen seine zukünftigen Menschen viel Geduld und Einfühlungsvermögen haben. Der Kater braucht eine liebevolle Zuwendung und viele Ruhe. Nur so können sie es schaffen, Robby für sich zu gewinnen und Nähe aufzubauen. Aber was die Tierpflegenden schon jetzt mit Sicherheit sagen können: Nachdem er sich eingewöhnt hat, möchte Robby wieder seinen geliebten Freigang haben. Am liebsten mit einem Artgenossen, der auch in seinem neuen Zuhause lebt.

Wer Robby ein schönes Zuhause geben will oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden im Garfield-Haus unter Telefon 030 76888-236 melden.

