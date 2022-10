Berlin: Klimaaktivisten blockieren Bundesverkehrsministerium

Blockaden in Berlin

Klimaaktivisten am Dienstagvormittag vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin-Mitte.

Die Gruppe „Scientist Rebellion“ blockiert am Vormittag das Haus an der Invalidenstraße in Mitte. Regen erschwert die Klebe-Aktion.