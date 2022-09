Waldbühne: Fällt das heutige Seeed-Konzert ins Wasser?

Damals ohne Regen: Seeed bei ihrem Konzert in der Wuhlheide in Berlin am 9. August 2022.

Berlin. Wegen der Coronapandemie wurde das Konzert schon mehrere Male verschoben, doch heute Abend ist es endlich so weit: Das elfköpfige Musik-Kollektiv Seeed tritt in der Waldbühne auf. Es ist das erste von drei Konzerten an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Doch es regnet über Berlin – und so soll es auch über den ganzen Abend hinweg bleiben.

Auf Social-Media wird bereits spekuliert: Viele besorgte Fans stellen sich die Frage, ob das Auftaktkonzert bei dieser Wetterlage am heutigen Donnerstagabend stattfinden wird. „Natürlich haben auch wir den Wetterradar im Blick. Bei Regen findet das Konzert statt, nur bei einer offiziellen Unwetterwarnung wird es abgesagt“, so der Veranstalter.

Soweit also keine offizielle Warnung ausgesprochen wird, können sich die Fans auf 90-Minuten Reggae und Dancehall von Seeed freuen – in Gummistiefeln und Regenjacke.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seeed in der Waldbühne - Lesen Sie auch:

Seeed live in der Waldbühne 2022 – Was Fans wissen müssen