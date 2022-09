Tierheim Berlin: Katzendame Puppi ist ein richtiger Kuschelball

Berlin. Nein, so mürrisch wie Katze Puppi guckt, ist sie gar nicht. Ganz im Gegenteil. „Sie ist sehr verschmust – ein richtiger Kuschelball“, sagt die Pflegerin im Tierheim Berlin über die vier Jahre alte Katze. Zwar brauche sie ein paar Minuten, um aufzutauen. Und sie sei auch eher zurückhaltend und müsse zuerst Vertrauen fassen. „Aber dann ist sie eine ganz liebe“, so die Pflegerin.

Puppi ist eine Exotische Kurzhaarkatze (Exotic Shorthair). Dabei werden vor allem die Nasen ganz platt gezüchtet. Bei Puppi ist das besonders ausgeprägt. Das hat zur Folge, dass sie beim Essen vernehmlich schmatzt. Immerhin zeigt sie damit auch, dass es ihr schmeckt. Denn: „Sie frisst schon ganz gern“, so die Tierheim-Mitarbeiterin.

Puppi wohnt derzeit mit zwei anderen Katzen zusammen

Anfang Juli wurde die schneeweiße Katze von ihren Besitzern ins Tierheim nach Falkenberg gebracht. Ihre Begründung: Puppi sei nicht sauber und man hätte alles versucht, um das abzustellen. Doch im Garfield-Haus verhält sie sich ganz anders als in ihrem alten Zuhause. Nach Auskunft der Pflegerin nutzt sie dort ganz normal die Katzentoilette.

Im Moment wohnt die Katzendame mit zwei anderen Tieren zusammen. Eigentlich habe man erwartet, dass sie sich zurückzieht, so die Mitarbeiterin. Aber Puppi ist auf die anderen Katzen zugegangen und letztlich die Aktive. Sie sitzt gern draußen und wartet auf das Futter.

Vermutlich braucht Puppi gar keine große Wohnung. Was sie aber unbedingt haben will: Ruhe. Also eine neues Zuhause ohne kleine Kinder. Ausreichend Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten wären gut sowie ein Zugang zu einem gesicherten Balkon, auf dem sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kann. Die neuen Besitzer müssen beachten, dass bei dieser Rasse die Augen regelmäßig gesäubert werden müssen.

Wer sich für Puppi interessiert, kann sich unter Telefon 030 / 76 888-236 an die Tierpflegenden im Garfield-Haus wenden.

