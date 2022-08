9-Euro-Ticket: Berlins SPD will das Ticket für Berliner verlängern

Wird womöglich verlängert, gilt dann aber nur in Berlin: Das 9-Euro-Ticket

Entlastungen Berlins SPD will ein 9-Euro-Ticket für die Hauptstadt

Berlin wird aller Voraussicht nach das bisher bundesweit geltende und vom Bund finanzierte 9-Euro-Ticket mit eigenem Geld verlängern. Die Sozialdemokraten gehen mit einem entsprechenden Vorschlag in die Klausur des Koalitionsausschusses mit den Spitzen von Grünen und Linken am Freitag.

Vorgesehen ist, das beliebte Nahverkehrsticket für die Tarifzonen A und B zwischen Oktober und Dezember für drei Monate anzubieten. Über Berlins Stadtgrenzen hinaus hätte die stark verbilligte Monatskarte jedoch anders als das bisherige Ticket keine Gültigkeit. Abonnenten würden mit diesem Ticket insgesamt zwischen 150 und 321 Euro sparen.

Die Kosten von geschätzt zwischen 300 und 400 Millionen Euro für die drei Monate ließen sich mit den inflationsbedingt stark gestiegenen Steuereinnahmen finanzieren, hieß es aus SPD-Kreisen. Für September ließe sich das Angebot aber nicht mehr realisieren. Die technische Umstellung gegenüber dem bisherigen 9-Euro-Ticket sei in den wenigen Tagen bis Monatsbeginn nicht zu bewerkstelligen.

9-Euro-Ticket für Berlin: SPD macht einen Vorschlag, den Grüne und Linke kaum ablehnen können

Mit ihrem Vorstoß setzt die SPD die Koalitionspartner in der Debatte um Entlastungen der Bürger unter Zugzwang. Das Kalkül ist, dass weder Linke noch Grüne am Ende ein solches Angebot ablehnen können. Bis Jahresende könnte dann der Bund ein eigenes Angebot für ein verbilligtes Nahverkehrsticket vorlegen, so die Hoffnung.

Zur Entlastung der Bürger von hohen Preisen fordert die Berliner CDU-Fraktion hingegen 300 Euro Energiegeld aus Landesmitteln für jeden Einwohner der Hauptstadt.

