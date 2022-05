9-Euro-Ticket: S-Bahn Berlin startet am 21. Mai mit dem Vorverkauf

Mit dem 9-Euro-Ticket kann man zwischen Juni und August in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Was das Angebot bringt und was beachtet werden sollte, zeigt das Video.

Verkehr in Berlin 9-Euro-Ticket: S-Bahn startet am 21. Mai mit dem Vorverkauf

Berlin. Die S-Bahn Berlin will ab dem kommenden Sonnabend, 21. Mai 2022, mit dem Vorverkauf des 9-Euro-Tickets beginnen - vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Zunächst soll der Verkauf in den Verkaufsstellen der S-Bahn Berlin möglich sein, ab Montag, 23. Mai, soll dies auch an den Automaten erfolgen. Details zum Verkaufsstart bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) waren zunächst nicht verfügbar.

Alles sei vorbereitet, die Unternehmen seien bereit für den Verkaufsstart, sagte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) der Deutschen Presse-Agentur. Die Tickets könnten dann online oder über die Fahrkartenautomaten erworben werden. Bislang hatte der Verband den Start für die zweite Maihälfte angekündigt.

9-Euro-Ticket in Berlin kaufen - Das muss man wissen:

Der Vorverkauf startet am 21. Mai in den S-Bahn-Verkaufsstellen und ab dem 23. Mai auch an den S-Bahn-Automaten (vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrates am 20. Mai). Hier kann man das Ticket erwerben:

S-Bahn Kundenzentren (ab 21. Mai)

Alle Verkaufsstellen (ab 21. Mai)

Automaten (der S-Bahn) (ab 23. Mai)

DB Navigator (Handyticket)

Das 9-Euro-Ticket ist ein persönliches Ticket und nur gültig, wenn Vor- und Zuname des Inhabers eingetragen ist.

Die 9-Euro-Tickets werden für jeden Monat einzeln verkauft. Bei einem Kauf über den gesamten Zeitraum von drei Monaten sind drei einzelne 9-Euro-Tickets à 9 Euro (= 27 Euro) zu erwerben, auf denen der jeweilige Gültigkeitsmonat aufgedruckt ist.

9-Euro-Ticket in Berlin: Sondertickets für Juni, Juli und August

Mit dem geplanten Monatsticket können die Fahrgäste für neun Euro bundesweit im öffentlichen Nahverkehr umherfahren - in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Die Sondertickets sollen für Juni, Juli und August angeboten werden - für jeweils 9 Euro im Monat und damit viel weniger als bei normalen Monatskarten. Dies ist Teil des Entlastungspakets, mit dem die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf die hohen Energiepreise reagiert. Zugleich soll es ein Schnupperangebot sein, um mehr Kunden für Busse und Bahnen zu gewinnen.

Fahrgäste erhalten das 9-Euro-Ticket an den Vorverkaufsstellen der Verkehrsunternehmen, in Kundenzentren, bei Agenturen der Verkehrsunternehmen, an Fahrausweisautomaten, als Handyticket und direkt beim Fahrpersonal im Bus (jedoch nicht in Bussen der BVG).

Der Erwerb ist auch im Zug möglich, wenn am Zustiegsbahnhof kein Fahrausweisautomat oder keine geöffnete, personalbediente Verkaufsstelle vorhanden ist.