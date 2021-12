Nach dem Tötungsdelikt in Senzig haben "Querdenker" in Königs Wusterhausen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert.

Ein gefälschtes Impfzertifikat und Angst vor Verhaftung waren offenbar die Motive für das Familiendrama im brandenburgischen Königs Wusterhausen. In einem Abschiedsbrief gab der 40-jährige Familienvater an, dass er und seine Frau Angst vor einem Verlust ihrer drei Kinder gehabt hätten.

Tötungsdelikt in Senzig 850 Teilnehmer bei Corona-Protesten in Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen. Zehn Tage nach der Bluttat von Senzig haben Corona-Verharmloser am Montag auch in Königs Wusterhausen demonstriert. Auf Telegram kursierte ein Aufruf, sich um 18.30 Uhr auf dem Kirchplatz zu versammeln. „Kommt alle – es wird toll!“, heißt es in der „Freiheitsgruppe Königs Wusterhausen“.In einer Gruppe mit demselben Namen soll auch Devid R. Mitglied gewesen sein.

Mehrere Hundert Menschen liefen am Abend mit Transparenten durch die Straßen und protestierten gegen staatliche Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 850 Menschen an dem knapp zweistündigen Protestzug, der mit einer Kundgebung endete. Es sei zu keinen Störungen gekommen, so ein Polizeispreche

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte Devid R. seine drei Kinder (zehn, acht und vier Jahre) und seine Ehefrau (40) erschossen, ihre Leichen wurden am 4. Dezember im Haus der Familie im Stadtteil Senzig gefunden. Anschließend tötete der 40-Jährige sich selbst.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In seinem Abschiedsbrief soll R. laut Cottbusser Staatsanwaltschaft angegeben haben, Angst vor einer Zwangsimpfung seiner Kinder und seiner eigenen Verhaftung gehabt zu haben, weil er für seine Frau ein Impfzertifikat fälschen ließ. Das soll ihrem Arbeitgeber, der Technischen Hochschule Wildau, aufgefallen sein. Mehreren Medienberichten zufolge war R. auch Mitglied der Kleinpartei „Die Basis“, die als politischer Arm der Querdenker-Szene gilt.

Corona-Leugner: Sicherheitsbehörden warnen vor Gewaltbereitschaft

Laut eines „RBB“-Berichts soll er bereits im Juli in die Telegram-Gruppe geschrieben haben: „Ich bin bereit mich mit allem, was ich aufzubieten habe, zu wehren und bin brennender Unterstützer derjenigen, die gerade für Frieden, Freiheit und Grundrechte ganz vorne kämpfen.“ Die Gruppe scheint mittlerweile nicht mehr zu existieren. Der Aufruf zur Demonstration am Montag wurde in einer Gruppe mit dem selben Namen veröffentlicht, die am 8. Dezember gegründet wurde.

Die Sicherheitsbehörden warnen bundesweit vor einer erhöhten Gewaltbereitschaft aus dem Querdenker- und Impfgegner-Milieu. Immer wieder gibt es Berichte von Übergriffen – auch aus Berlin. So soll ein Masken-Verweigerer einen Mann krankenhausreif geschlagen haben, der ihn zuvor aufforderte, in der Tram eine Maske zu tragen. In den entsprechenden Gruppen vor allem auf Telegram bleiben Vorfälle dieser Art meist unerwähnt oder werden als „Notwehr“ umgedeutet – so auch teilweise im Mordfall von Senzig.

Woidke warnt vor Drohungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnte vor einer Radikalisierung bei den Protesten gegen Corona-Maßnahmen. „Es ist legitim, Kritik an staatlichen Maßnahmen zu äußern“, sagte er am Montag in einer Sondersitzung des Landtags in Potsdam. Es werde aber eine Grenze überschritten, wenn Gemeindevertreter, Stadtverordnete, Bürgermeister, Landräte und Landespolitiker persönlich bedroht würden. Konkrete Fälle nannte Woidke zunächst nicht, verwies aber auf eine Demonstration.

„Dahinter stehen die altbekannten Feinde der Demokratie - in Cottbus sehr gut zu besichtigen am Wochenende“, sagte der Regierungschef. Damit bezog sich Woidke auf eine Demonstration gegen Corona-Beschränkungen und eine Impfpflicht am Samstag, die nach Polizeiangaben der Cottbuser AfD-Chef Jean-Pascal Hohm angemeldet hatte. Zu der Demo kamen laut Polizei mehr als 3000 Menschen. Sie sei ohne Störungen verlaufen.

In Brandenburg machen Gegner der Corona-Maßnahmen bereits länger mobil. Auch die Brandenburger Polizei verzeichnete zuletzt eine deutliche Zunahme vor allem im Süden des Landes. Auch die Aufrufe für Königs Wusterhausen am Montag seien „bekannt“, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst auf Anfrage. Man werde der Lage „mit angepassten Einsatzmaßnahmen“ begegnen.

Mehr zum Fall Senzig lesen Sie hier: