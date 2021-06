Impftermin Berlin Corona - Alle Informationen in der Übersicht

In Deutschland fällt am Montag die Priorisierung von einzelnen Bevölkerungsgruppen für eine Corona-Impfung weg. Dann können sich alle hier lebenden Menschen ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen.

Corona-Pandemie Impftermin in Berlin - Alle Informationen in der Übersicht

Wie bekommt man einen Impftermin in Berlin?

Astrazeneca, Biontech, Moderna, Johnson & Johnson? Welche Impfstoffe werden wo verimpft?

Wie läuft eine Impfung ab? Was muss man über die Berliner Impfzentren wissen?

Die Berliner Morgenpost mit einer Übersicht zu den Impfungen in Berlin.

Berlin. Impfungen gegen das Coronavirus gelten als wesentliches Mittel, um die Pandemie einzudämmen. In Berlin haben die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember 2020 begonnen.

Die Corona-Impfungen sind für die Berliner kostenlos. Es besteht keine Impfpflicht – die Impfung ist freiwillig. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Coronavirus-Impfungen finden Sie auch in unserem Impf-FAQ für Berlin.

Eine Überblick, wie viele Menschen in Berlin und deutschlandweit bereits geimpft worden sind, liefert unser Impfmonitor. Aufgeführt ist dort auch die Dauer bis zur sogenannten Herdenimmunität, berechnet anhand des bisherigen Impf-Tempos.

Impfen in Berlin: Wer wird geimpft?

Um das Pandemiegeschehen gezielt einzudämmen und Personen mit einem besonders hohen Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs zu schützen, wurde zunächst eine Impf-Priorisierung eingeführt.

Die Impf-Priorisierung wurde mit der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes am 7. Juni 2021 aufgehoben. Dementsprechend ist jeder, der in Deutschland in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert ist, impfberechtigt. Selbiges gilt für Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben oder in der Bundesrepublik beschäftigt sind.

In den Berliner Impfzentren werden derzeit die Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna verimpft.

Die Senatsgesundheitsverwaltung bittet dringend darum, Impftermine abzusagen, sofern man einen Impftermin nicht wahrnehmen kann. Dies ist über die Impf-Hotline 030/9028-2200 und die Termin-Plattform doctolib möglich. "Damit ermöglichen Sie es Anderen, einen freigewordenen Termin zu buchen", so die Behörde.

Impfungen in Berlin mit Astrazeneca: Priorisierung aufgehoben

Der Impfstoff von Astrazeneca wird in den Berliner Haus- und Facharztpraxen verimpft. Eine Liste der Ärzte, die den Impfstoff von Astrazeneca verimpfen, liefert die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin. Aufgrund der hohen Nachfrage bitten die Berliner Arztpraxen, von telefonischen Impf-Anfragen abzusehen.

Die Zweitimpfungen von über 60-Jährigen mit dem Impfstoff von Astrazeneca, die ihre erste Impfung in den Corona-Impfzentren Tegel und Tempelhof erhalten haben, werden ab Mai an Nachmittagsterminen im Impfzentrum Tempelhof fortgesetzt. Wer bei der Terminbuchung Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen hat, bekommt eine Nachricht. Wer keine Kontaktdaten hinterlegt hat, kann sich bei der Impf-Hotline 030/9028-2200 melden und sich über Termine informieren.

Unter 60-Jährige erhalten in den Impfzentren ihre Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna. Die Umbuchungen finden derzeit statt. Wer keine Kontaktdaten hinterlegt hat, kann sich bei der Impf-Hotline 030/9028-2200 melden und sich über Termine informieren.

Impfungen: Termine, Impf-Hotline, Impfcode

Impfberechtigte können online über die Plattform doctolib oder über die Impf-Hotline unter 030 – 90 28 22 00 einen Termin in einem Berliner Impfzentrum vereinbaren. Eine persönliche Einladung mit Impfcode ist seit 3. Mai 2021 nicht mehr notwendig.

Impfberechtigte können sich außerdem an ihre Hausärzte wenden. Dieser Weg wird Impfberechtigten empfohlen, bei welchen ein hohes oder sehr hohes Risiko eines schweren oder tödlichen Krankheitsverlaufes besteht.

Impfen in Berlin: Das muss zur Impfung mitgebracht werden

Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel

Unterschriebenes Aufklärungsmerkblatt

Ausgefüllter Anamnesebogen

Unterschriebene Einverständniserklärung

Impfausweis (falls vorhanden)

Nachweis der Anspruchsberechtigung entsprechend CoronaImpfV §2, §3, §4: Bescheinigung über Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit höchster, hoher oder erhöhter Priorität oder (falls vorhanden) persönliches Einladungsschreiben.

Impfzentren in Berlin: So laufen die Impfungen ab

Am Impfzentrum wird kein Corona-Schnelltest durchgeführt. Meist wird jedoch die Körpertemperatur gemessen. Personen mit erhöhter Temperatur dürfen das Impfzentrum nicht betreten und müssen einen neuen Termin vereinbaren. Begleitpersonen müssen grundsätzlich vor dem Gebäude warten.

Die Schutzimpfung sieht je nach verwendeten Impfstoff eine oder zwei Impfungen vor. Die zweite Impfung erfolgt nach sechs bis zwölf Wochen. Bei der Terminvergabe werden bereits beide Termine festgelegt. Ein Impftermin dauert in der Regel bis zu einer Stunde.

Vor der eigentlichen Impfung haben Impflinge die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. Anschließend wird der Impfstoff intramuskulär verabreicht – in der Regel mittels Spritze in den Oberarm.

Geimpfte sollten eine 15-minütige Nachbeobachtungszeit vor Ort einhalten. Hierfür steht ein separater Raum mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten auch für geimpfte Personen. Sämtliche Verhaltensregeln – etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – und Beschränkungen – etwa die Quarantänepflicht nach der Einreise – sind auch für Geimpfte gültig.

Impfungen durch mobile Impfteams

Personen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität kein Impfzentrum besuchen können, werden von mobilen Impfteams aufgesucht. Dies betrifft Pflegebedürftige in Betreuten Wohngemeinschaften, in Seniorenanlagen und Pflegeeinrichtungen. Die Koordinierung der Impftermine wird von den Pflegediensten oder Einrichtungen übernommen.

Impfen in Berlin - Das sind die Impfzentren der Hauptstadt

► Arena Berlin, Biontech, Eichenstraße 4, Treptow-Köpenick

► Erika-Heß-Eisstadion, Moderna, Müllerstraße 185, Mitte

► Flughafen Tegel, Biontech, Terminal C, Saatwinkler Damm

► Flughafen Tempelhof, Moderna, Astrazeneca, Hangar 4, Columbiadamm, Tempelhof-Schöneberg

► Messe Berlin, Biontech, Halle 21, Messedamm 22, Charlottenburg-Wilmersdorf

► Velodrom, Biontech, Paul-Heyse-Straße 26, Pankow

Alle Informationen zu den Corona-Impfungen erhalten Sie auch auf diesen Seiten der Berliner Senatskanzlei.