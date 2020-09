Streik bei der BVG am Dienstag - Verkehrschaos droht

Auf der Informationstafel an einer Haltestelle an der Frankfurter Allee wird auf den Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hingewiesen.

Am Bahnhof Ostkreuz drängen sich die Fahrgäste in eine S-Bahn.

Für Berliner wird es am Dienstag stressig: Bei der BVG bleiben am Dienstag wegen eines Warnstreiks U-Bahnen, Busse und Trams stehen.

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für den kommenden Dienstag auch die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll von Betriebsbeginn gegen 3 Uhr bis etwa 12 Uhr mittags andauern, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.

„Uns ist klar, dass der Streik für die Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen wird, aber auf die unverständliche Blockadehaltung der Arbeitgeber können wir nur mit einem Streik reagieren“, sagt Jeremy Arndt, Fachbereichsleiter Verkehr im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg. „Wir geben die Streiktermine deshalb so frühzeitig und umfassend bekannt, damit sich betroffene Fahrgäste nach Möglichkeit Fahralternativen suchen können.“

BVG reagiert mit Unverständnis auf den Streik

Die BVG hingegen reagiert mit Unverständnis auf den Warnstreik. Um einen Notverkehr auf die Beine zu stellen, sei die Ankündigung vom Freitagmittag zu kurzfristig, sagte Sprecherin Petra Nelken. „Wir sitzen gerade am Verhandlungstisch, hatten am Freitag Tarifverhandlungen und wir sind mitten in der Pandemie.“ Im Berufsverkehr bleibe vielen am Dienstag nur die S-Bahn. Die Gewerkschaft handele unverantwortlich – aus „ärgerlich“ werde „gefährlich“.

Auch Arbeitgeberverband reagiert mit Unverständnis

Ähnlich wie die BVG reagierte der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) auf den Warnstreik. „Erst im letzten Jahr hat es für alle Beschäftigten der BVG Einkommensverbesserungen in einem jährlichen Volumen von 102 Millionen Euro gegeben“ sagte KAV-Geschäftsführerin Anke Stier. „Erschwerend kommt hinzu, dass in Zeiten der Corona-Pandemie ein solcher Streik ein unnötiges Gesundheitsrisiko für die Fahrgäste bedeutet.“

Verdi will bundesweiten Tarifvertrag durchsetzen

Die Gewerkschaft Verdi will mithilfe der Arbeitsniederlegungen, einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchsetzen, wie sie am Freitag mitteilte. Außerdem fordert Verdi für die bundesweit 87.000 Beschäftigten Entlastungen, etwa 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen, sowie Regelungen zur Nachwuchsförderung. „Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht“, erklärte am Freitag Verdi-Vize Christine Behle.

Trotz steigender Fahrgastzahlen seien in den vergangenen 20 Jahren 15.000 Stellen im öffentlichen Nahverkehr abgebaut worden, erklärte Behle. Folgen seien „hohe Krankheitsquoten in den Betrieben und fehlender Nachwuchs“. In den Ballungsräumen seien Busse und Bahnen überfüllt, in ländlichen Regionen fehlten oftmals Busfahrer und die Finanzierung, um mehr als eine Grundversorgung zu gewährleisten.

„Mit unseren Forderungen haben wir Vorschläge geliefert, wie sich die drängenden Fragen von Entlastung und Nachwuchsförderung lösen lassen. Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen.“ Mit dem Warnstreik wolle die Gewerkschaft ein „deutliches Signal“ senden. (mit dpa)