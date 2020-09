Streik bei der BSR: Straßen werden am Montag in Berlin nicht gereinigt

Berlin. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für Montag, den 28. September 2020 etwa 3500 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) dazu auf, auf den Reinigungshöfen die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll den ganzen Tag dauern, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Das bedeutet u.a., dass am Montag die Straßen nicht gereinigt werden. "Der BSR-Bereich Müllabfuhr ist vom Warnstreik nicht betroffen und arbeitet normal", so die Gewerkschaft. Ebenfalls in den Streik mit einbezogen sind die BSR-Hauptverwaltung und Werkstätten.

Wegen Streiks: Berliner Recyclinghöfe blieben geschlossen

Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst waren bereits am Sonnabend die Berliner Recyclinghöfe geschlossen geblieben. Wer mit Sperrmüll kam, musste seine Sachen wieder mitnehmen. Es seien keine Abfälle angenommen worden, wie eine BSR-Sprecherin bestätigte. An den Recyclinghöfen wurden Menschen mit ihrem Sperrmüll abgewiesen. Die Reaktionen schwankten zwischen Verständnis und Kritik. Kaum Andrang gab es etwa am Recyclinghof Tempelhofer Weg in Schöneberg. Nur vereinzelt gab es Versuche von Anlieferungen etwa von Schranktüren oder Grünschnitt.

Die BSR beauftragte Sicherheitskräfte damit, Kunden über die geschlossenen Recyclinghöfe zu informieren.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Sicherheitspersonal verhinderte ein illegales Müll-Abladen

Mit illegalen Lagerungen gab es zunächst keine Probleme. Das Abstellen von Sperrmüll oder Ähnlichem vor den geschlossenen Toren der Recyclinghöfe sei verboten, hieß es bei der Stadtreinigung. Sie setzte am Sonnabend Sicherheitspersonal an den Eingangstoren ein, um ein illegales Abladen zu verhindern. Die Stadtreinigung hatte darum gebeten, die Anlieferungen von Abfällen zu verschieben. Nicht betroffen waren laut BSR die Sperrmüllaktionstage. So konnte etwa in Kreuzberg an drei Sammelpunkten Sperrmüll abgegeben werden.

Streik auch bei den Berliner Wasserbetrieben

Bereits am Freitag kam es zu Warnstreiks bei den Berliner Wasserbetrieben. Hier waren aber vor allem Wartungsarbeiten an der Kanalisation betroffen. Einige Termine zum Ablesen der Zähler mussten ebenfalls abgesagt werden.

Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben die Arbeit für einen vierstündigen Warnstreik niedergelegt und halten Fahnen und ein Protestbanner mit der Aufschrift "Wir sind unverzichtbar - Jetzt seid ihr dran". An zwölf Standorten, wie hier am Hohenzollerndamm, seien die Beschäftigten dem Aufruf gefolgt, sagte die Verdi-Fachbereichsleiterin für Entsorgung. Mit der Aktion wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber bei der anstehenden Tarifrunde erhöhen.

Foto: dpa

Warnstreiks am Dienstag bei der BVG

Am Dienstag steht der Streik bei der BVG an. Der Streik soll von Betriebsbeginn gegen drei Uhr bis etwa 12 Uhr mittags andauern, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit – und wird daher die Berliner mit voller Wucht im Berufsverkehr treffen. „Uns ist klar, dass der Streik für die Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen wird, aber auf die unverständliche Blockadehaltung der Arbeitgeber können wir nur mit einem Streik reagieren“, sagte Jeremy Arndt, Fachbereichsleiter Verkehr im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Die Gewerkschaft gebe die Streiktermine frühzeitig bekannt, sodass sich die Fahrgäste darauf einstellen könnten.

Das sieht die BVG allerdings anders. Durch die Streikankündigung für Dienstag sei keine Vorbereitung mehr möglich, sagte eine Unternehmenssprecherin. Dass die Fahrgäste am Dienstag nur die S-Bahn nutzen können, sei ärgerlich und wegen der Möglichkeit einer Corona-Ansteckung gefährlich. Die S-Bahn kündigte indes an, ihr Zug-Angebot während des Streiks zu verstärken.

Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) kritisiert Verdi für den Streikaufruf. „Wir haben kein Verständnis für diesen Warnstreik“, sagte KAV-Geschäftsführerin Anke Stier. „Erst im letzten Jahr hat es für alle Beschäftigten der BVG Einkommensverbesserungen in einem jährlichen Volumen von 102 Millionen Euro gegeben.“ Erschwerend komme hinzu, dass in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie ein solcher Streik ein unnötiges Gesundheitsrisiko für die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr bedeute.

Städte- und Gemeindebund: Streiks sind "der falsche Weg"

Auch der Städte- und Gemeindebund verurteilt die Warnstreiks. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte, Streiks seien in der aktuellen Pandemie-Situation der falsche Weg. Die aktuelle Steuerschätzung habe bestätigt, dass die Steuereinnahmen der Kommunen in den kommenden Jahren einbrechen werden. Wichtig sei es deshalb, mögliche Kompromisse auszuloten.

In der Berliner Landespolitik fallen die Reaktionen zurückhaltender aus. „Der Tarifabschluss im vergangenen Jahr hat Lücken im Gehaltsgefüge zu anderen Verkehrsunternehmen geschlossen“, zeigte sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) skeptisch über weitere Forderungen der BVG. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die Beschäftigten im Nahverkehr anstrebe, die Forderungen also nicht allein für die BVG aufgestellt werden.

Auch in den Fraktionen gibt es Vorbehalte. „Es ist das gute Recht der Arbeitnehmer, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz. „Ich hoffe aber, dass sie das mit Augenmaß machen. Die Leute sind wegen der Corona-Krise schon genug gebeutelt.“ Ähnlich äußerten sich Vertreter von CDU, Grünen und Linken.

Nur die FDP kritisiert das Vorgehen von Verdi offen. „Viele Menschen sind aufgrund von Corona in Kurzarbeit und kämpfen um ihre Existenz, was die Forderungen der BVG-Mitarbeiter in ein anderes Licht rückt“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin, Sibylle Meister. „Die BVG ist bereits jetzt massiv mit öffentlichen Mitteln unterstützt worden.“ Der Verkehr in der Stadt sei schon ohne Streiks genug belastet.

Gefordert sind 4,8 Prozent mehr Lohn für die Mitarbeiter

Verdi und der Beamtenbund (dbb) fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, um eine deutliche Verbesserung für die unteren Lohngruppen zu erreichen. Der Vertrag soll zudem zwölf Monate gelten. Außerdem fordert Verdi Verbesserungen bei der Entlohnung der Beschäftigten im Dualen Studium und eine Angleichung der Gehälter in Ost und West.

Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und wollen eine längere Laufzeit erreichen. Sie hatten vergangene Woche kein eigenes Angebot vorgelegt. Auch den Forderungen nach einer bundesweit geltenden Regelung stehen die Arbeitgeber ablehnend gegenüber. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.