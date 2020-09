BVG-Streik heute in Berlin - Wie Sie trotzdem zur Arbeit und durch die Stadt kommen

Pendler müssen sich am Dienstag auf bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr einstellen: In dem Tarifkonflikt will die Gewerkschaft Verdi bundeseinheitliche Regelungen für die 87.000 Beschäftigten durchsetzen, was die Arbeitgeber ablehnen.

Am heutigen Dienstag, 29. September 2020, werden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreikt. In der Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags fahren keine U-Bahnen und Trams. Auch viele Buslinien werden bestreikt, auf manchen Linien fahren dennoch Busse.

Die S-Bahn Berlin ist von dem Warnstreik nicht betroffen, erwartet mehr Fahrgäste und bereitet sich darauf vor, ihr Zugangebot zu verstärken.

Viele Berliner setzen auf Fahrgemeinschaften, Fahrrad oder E-Scooter, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.

Im Brandenburger Nahverkehr startete der Warnstreik ebenfalls am Dienstag um 3 Uhr morgens, dauert allerdings 24 Stunden.

Berlin. Im Berliner und Brandenburger Nahverkehr hat am frühen Dienstagmorgen ein weitreichender Warnstreik begonnen. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) legten die Beschäftigten mit Betriebsbeginn um 3 Uhr die Arbeit nieder, wie Jeremy Arndt, der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte.

7.47 Uhr: Ringbahn im Berufsverkehr gut gefüllt

Ein Waggon der Ringbahn am Dienstagmorgen.

Foto: Christian Latz

Gut gefüllt, aber nicht übervoll ist es am Morgen im Berufsverkehr auf der Ringbahn. In Zeiten von Corona hat viele offenbar die Aussicht auf eine brechend volle S-Bahn abgeschreckt. Sie haben sich Alternativen gesucht. Eine dürfte mit der Entwicklung der vergangenen Monate direkt zusammenhängen: das Home-Office. Wer nicht zum Arbeitsplatz muss, bleibt heute vermutlich zu Hause.

7.38 Uhr: Volle Fahrradständer am Bahnhof Alt-Tegel

Der U- und Busbahnhof Alt-Tegel.

Foto: Susanne Kollmann

U- und Busbahnhof Alt-Tegel ist nicht viel los. Außer an den Fahrradständern - die sind komplett voll.

7.36 Uhr: Leere Bushaltestelle, volle Radspur in Steglitz

Die Bushaltestelle Kieler Straße in Steglitz.

Foto: Katrin Lange

Leere Bushaltestelle, dafür eine volle Radspur: An der Schloßstraße in Steglitz geht der Tag ruhiger los als sonst. An der Bushaltestelle Kieler Straße steht nur eine junge Frau, die auf ihr Handy starrt. "Meine App sagt mir, dass der Bus kommen soll, von Streik sagt sie nichts." Doch da stimme wohl etwas nicht mit ihrer App, meint sie.

7.27 Uhr: E-Scooter-Anbieter postieren ihre Roller an Haltestellen

Fahrradfahrer in Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Schubert

E-Scooter-Anbieter haben ihre Roller an Straßenbahnhaltestellen der BVG postiert. Mitglieder von Carsharing-Diensten finden pünktlich zum Streik E-Mails im Postfach mit dem Tipp, auf Mietwagen umzusteigen. Die meisten Pendler in Prenzlauer Berg nutzen aber lieber ihr eigenes Fahrrad.

7.25 Uhr: Wenig Verkehr am S-Bahnhof Heiligensee

Am S Bahnhof Heiligensee ist um 7.15 Uhr fast nichts los auf der Straße. Normalerweise staut sich der Verkehr Richtung Auffahrt Schulzendorfer Straße zur A111.

7.11 Uhr: Nahezu alle Fahrgäste tragen Masken

Ein einfahrender Zug am S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee.

Foto: Thomas Schubert

Am S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee füllen sich die Züge. Nahezu alle Fahrgäste tragen schon am Bahnsteig Masken - eine Sicherheitsregel, die üblicherweise nicht ganz so streng befolgt wird. "Mir ist schon ein bisschen mulmig, dass man die Sicherheitsabstände heute kaum einhalten kann", sagt die Angestellte Saskia, die in Richtung Ostkreuz fährt.

7.03 Uhr: In den S-Bahnen ist vorerst noch genügend Platz

Der S- und U-Bahnhof Pankow am Dienstagmorgen.

Foto: Thomas Schubert

Am S- und U-Bahnhof Pankow ist die komplette Wartehalle der BVG einschließlich der Kioske und Bäcker geschlossen. Fahrgäste, die durch die Halle zum S-Bahnsteig gehen wollen, rütteln vergeblich an den Türen. Sie müssen einen Umweg laufen - und finden dann am anderen Ende des Bahnhofs in den S-Bahnen vorerst noch genügend Platz. Draußen auf der Berliner Straße fegt derweil die BSR verwaiste Bushaltestellen.

6.30 Uhr: Volle Straßen schon am frühen Morgen

Die Auswirkungen des Warnstreiks sind schon am frühen Dienstagmorgen auf den Berliner Straßen zu spüren. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, gibt es gegen 6.30 Uhr Stau auf Landsberger und Frankfurter Allee, auf der Rudolf-Rühl-Allee und der A113 und Am Juliusturm und auf der Heerstraße.

BVG-Streik in Berlin: S-Bahn wird verstärkt, einige Buslinien fahren dennoch

Die Verstärkerzüge der S1 (Zehlendorf – Potsdamer Platz) und der S5 (Mahlsdorf – Ostbahnhof) werden dreieinhalb Stunden länger unterwegs sein – anstatt von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr verkehren sie am Dienstag bis um 12 Uhr, also bis zum geplanten Streikende. Das sind laut S-Bahn rund 40 zusätzliche Fahrten und etwa 7000 Sitzplätze mehr.

(Zehlendorf – Potsdamer Platz) und der (Mahlsdorf – Ostbahnhof) werden dreieinhalb Stunden länger unterwegs sein – anstatt von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr verkehren sie am Dienstag bis um 12 Uhr, also bis zum geplanten Streikende. Das sind laut S-Bahn rund und etwa 7000 Sitzplätze mehr.

werden mobilisiert und kurzfristig und flexibel eingesetzt. Fahrgäste der BVG können zudem auf die Regionalzüge ausweichen

ausweichen In Betrieb sind die BVG-Fähren sowie 23 Buslinien komplett und sieben weitere mit leichten Einschränkungen, die von privaten Unternehmen angeboten werden.

Ich verabschiede mich von euch. Bitte beachtet, dass die BVG am morgigen Dienstag von 3 bis 12 Uhr ebenfalls vom Streik der Gewerkschaft Verdi betroffen sein wird. In diesem Zeitraum werden keine Busse, U- und Straßenbahnen fahren. Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten. LG Falko pic.twitter.com/mT37jkq7Aw — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) September 28, 2020

Streik bei der BVG: Manche Berliner wollen auf einen E-Scooter umsteigen

Für viele Berliner wird es an diesem Dienstag eine Herausforderung sein, pünktlich ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Bereits am Sonntag fanden sich in den sozialen Netzwerken erste Fahrgemeinschaften zusammen. Viele Arbeitnehmer sind auf U-Bahnen angewiesen, wie Maik Matischak. Der 48-Jährige wohnt in Mitte und arbeitet beim Kreuzberger Unternehmen getpress, das Öffentlichkeitsarbeit für Start-ups macht. Normalerweise fährt er mit der U-Bahn von der Französischen Straße bis Mehringdamm. Doch nun will er versuchen, die drei Kilometer lange Strecke mit dem Leih-E-Roller zurückzulegen.

Falls er keinen findet – denn mit dieser Idee wird er am Streiktag sicher nicht allein sein – bleibt nur das Home Office als zweite Option. „Ich finde es in Ordnung, wenn die Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes für mehr Lohn kämpfen, denn eine gute Bezahlung haben sie sich verdient“, sagt der Mitarbeiter in leitender Funktion. Aber die BVG in Corona-Zeiten zu bestreiken, treibe die Menschen in Scharen in die S-Bahn, und das könne im Moment nicht wirklich gesund sein. „Ich denke, gerade jetzt sollte man hier eventuell sensibler sein“, sagt Maik Matischak.

Die S-Bahn erwartet wegen des BVG-Streiks mehr Fahrgäste. Im Zug wird es noch schwieriger, zum Schutz vor einer Corona-Infektion Abstand zu anderen Fahrgästen zu halten. „Wir appellieren an alle Fahrgäste, Mund und Nase zu bedecken und sich an die Maskenpflicht zu halten“, teilte die S-Bahn mit.

Noch ahnungslos ist ein Restaurantmitarbeiter am Montag. „Die U-Bahnen fahren morgen nicht?“, fragt Aldo Ceszarini. Vom BVG-Streik am Dienstagmorgen hat er nichts gewusst. Darauf angesprochen, reagiert er zunächst verblüfft – und überlegt, wie er an diesem Dienstag zur Arbeit kommt. Nachdenklich blickt er über die Tische, die er gerade auf der Terrasse des italienischen Restaurants „Inizio Berlin“ in Wilmersdorf gedeckt hat. Dort arbeitet er als Kellner.

Nach einer Weile sagt Ceszarini: „Dann werde ich wohl die S-Bahn nehmen.“ Der Weg sei zwar etwas umständlicher, ihm bliebe aber keine Wahl. Zudem müsse er seinen Freunden Bescheid sagen, die momentan bei ihm zu Besuch sind und an diesem Dienstag die Heimreise nach Polen antreten wollen. „Mit ihnen gemeinsam muss ich planen, wie sie pünktlich um 9 Uhr am Hauptbahnhof sein können, um ihren Zug zu bekommen“, sagt er. Erleichtert zeigt er sich über die Nachricht, dass zunächst nur ein Streik am Dienstag geplant ist, nicht etwa an weiteren Wochentagen.

BVG-Streik - Andere steigen auf eine Fahrgemeinschaft oder ein Taxi um

Die S-Bahn sei für sie keine Option für den Weg zur Arbeit, sagt dagegen Hülya Çetin. Um trotzdem pünktlich zu ihrem Job in der Wiener Feinbäckerei am Kranzlereck zu kommen, werde sie „entweder mit einer Fahrgemeinschaft oder einem Taxi fahren“, sagt die Verkäuferin.

Auch Çetins Kollegen Koray Bozkurt und Ahmad Mekkawi werden vermutlich ein Taxi bestellen, wie sie sagen. „Ich könnte auch zu Fuß gehen“, sagt Mekkawi, „dann müsste ich aber 30 Minuten laufen und viel früher aufstehen.“ Ein gewisses Verständnis zeigt Mekkawi für die BVG-Mitarbeiter, die streiken. Es ärgere ihn jedoch, dass sie ausgerechnet morgens unter der Woche die Arbeit niederlegen: „Das könnten ja auch am Wochenende machen, wenn Leute nicht zur Arbeit müssen.“

Streik bei der BVG umgehen - mit einer Kombination aus S-Bahn und Fahrrad

Andere Probleme hat ein Mitarbeiter von Toms Kaffeerösterei in Zehlendorf. Mehr als 30 Kilometer Entfernung liegen zwischen seinem Wohnort in Hellersdorf und seinem Arbeitsplatz in der Ladenpassage der U-Bahnstation Onkel-Toms-Hütte. Für den 26-Jährigen wird der Streik daher eine Herausforderung. „Ich werde am Dienstag das Fahrrad und die S-Bahn kombinieren“, sagt der junge Mann. Also mit dem Fahrrad losfahren, dann zwei verschiedene S-Bahnlinien nutzen und zum Schluss noch einmal das Fahrrad nehmen. Etwa eine Stunde mehr plant er für den Arbeitsweg nach Zehlendorf ein, denn es könnte ja auch passieren, dass er die S-Bahn so voll ist, dass er mit dem Fahrrad gar nicht mehr mitkommt und auf den nächsten Zug warten muss. „Ich sehe es aber gelassen, es ist ja nicht der erste Streik, den wir mitmachen“, sagt der Hellersdorfer.

In der Berliner Landespolitik fielen die Reaktionen auf den BVG-Streik zuletzt zurückhaltender aus. „Der Tarifabschluss im vergangenen Jahr hat Lücken im Gehaltsgefüge zu anderen Verkehrsunternehmen geschlossen“, zeigte sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) skeptisch über weitere Forderungen der BVG. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die Beschäftigten im Nahverkehr anstrebe, die Forderungen also nicht allein für die BVG aufgestellt werden.

Auch in den Fraktionen gibt es Vorbehalte. „Es ist das gute Recht der Arbeitnehmer, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz. „Ich hoffe aber, dass sie das mit Augenmaß machen. Die Leute sind wegen der Corona-Krise schon genug gebeutelt.“ Ähnlich äußerten sich Vertreter von CDU, Grünen und Linken.

FDP kritisiert Vorgehen der Gewerkschaft Verdi

Nur die FDP kritisiert das Vorgehen von Verdi offen. „Viele Menschen sind aufgrund von Corona in Kurzarbeit und kämpfen um ihre Existenz, was die Forderungen der BVG-Mitarbeiter in ein anderes Licht rückt“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin, Sibylle Meister. „Die BVG ist bereits jetzt massiv mit öffentlichen Mitteln unterstützt worden.“ Der Verkehr in der Stadt sei schon ohne Streiks genug belastet.

Ähnlich reagierte auch der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV), der auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. „Erst im letzten Jahr hat es für alle Beschäftigten der BVG Einkommensverbesserungen in einem jährlichen Volumen von 102 Millionen Euro gegeben“ sagte KAV-Geschäftsführerin Anke Stier. „Erschwerend kommt hinzu, dass in Zeiten der Corona-Pandemie ein solcher Streik ein unnötiges Gesundheitsrisiko für die Fahrgäste bedeutet.“ Die Verhandlungen sollen am 13. Oktober fortgesetzt werden. Insgesamt geht es um 14.600 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft Verdi will mithilfe der Arbeitsniederlegungen, einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im Nahverkehr durchsetzen, wie sie am Freitag mitteilte.

BVG-Streik in Berlin: Fridays for Future unterstützt Warnstreik

Die Klima- und Umweltschutzinitiativen Fridays for future, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact und 20 weitere Organisationen und Verbände solidarisierten sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit den streikenden Beschäftigten. Sie forderten die Politik auf, jetzt in Personal und Infrastruktur des Nahverkehrs zu investieren. Außerdem würden die Beschäftigten bei ihrem Streik am Betriebshof Cicerostraße/ Westfälische Straße 73 um 8 Uhr von Fridays for Future unterstützt werden.

Am späten Nachmittag will Fridays for future um 17 Uhr gemeinsam mit dem Bündnis "Gesundheit Ohne Profite" eine Fahrraddemonstrationen in Solidarität mit Streikenden von BVG, Charite und Vivantes Klinikum veranstalten. Helena Marschall, Aktivistin von Fridays for Future, teilte mit: "Am Freitag waren Beschäftigte vom ÖPNV mit uns beim Fridays for Future Klimastreik. Am Dienstag unterstützen wir die Beschäftigten bei ihrem Streik für gerechtere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Wir kämpfen alle zusammen für eine sozial-gerechte und klimagerechte Verkehrspolitik."

Warnstreik auch im Brandenburger Nahverkehr - diese Unternehmen sind betroffen

Auch die Beschäftigten einiger Brandenburger Verkehrsunternehmen wollen am Dienstag in den Ausstand gehen. Hier soll der Streik gleichzeitig mit dem in Berlin beginnen, allerdings 24 Stunden dauern. Betroffen sind laut Verdi folgende Verkehrsunternehmen:

Verkehrsbetriebe Potsdam

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming

Busverkehr Oder-Spree

Barnimer Busgesellschaft

Cottbusverkehr

Havelbus Verkehrsgesellschaft

Regiobus Potsdam Mittelmark

Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder)

Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel

DB Regio Nord-Ost.