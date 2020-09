Verkehr in Berlin: Demos: A115 am Freitag teils gesperrt - Staus am Sonnabend

Wegen zahlreicher Demonstrationen sollten Autofahrer am Sonnabend die Berliner City meiden. Sperrung der A115 am Freitag.

Demonstrationen Demos: A115 am Freitag teils gesperrt - Staus am Sonnabend

Berlin. Eine ganze Reihe von Demonstrationen in der Berliner Innenstadt beschäftigen an diesem Wochenende die Polizei und sorgen für Verkehrsbehinderungen und Staus. Abtreibungsgegner, Frauenrechtlerinnen, Fahrrad-Aktivisten und ein Bündnis linker Gruppen gehen am Sonnabend auf die Straße. Berliner Autofahrer sollten die Innenstadt am Nachmittag wohl lieber meiden. Bereits am Freitag findet eine Fahrrad-Demo statt. Auch am Sonntag protestiert ein Bündnis. Die Demonstrationen im Überblick.

A115 am Freitag teilweise gesperrt: Fahrraddemo

Am Freitag findet eine Fahrrad-Demo auf der Stadtautobahn statt. Dafür wird laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) die A115 in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Dreieck Funkturm gesperrt. Die Teilnehmer der Demo versammeln sich um 14.30 Uhr am S-Bahnhof Wannsee. Die Route führt über die A115 zum Messedamm und von dort aus weiter über die Masurenallee, Kaiserdamm, Ernster-Reuter-Platz, Kurfürstendamm, Bülowstraße, Potsdamer Straße, Leipziger Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden zum Pariser Platz. Für die Fahrt der Teilnehmenden auf der A115 wird die Autobahn in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Dreieck Funkturm gesperrt.

Das sind die Demonstrationen am Sonnabend in Berlin

Am Sonnabend ist die voraussichtlich größte Demonstration der jährliche sogenannte Marsch für das Leben, der sich gegen Abtreibungen richtet. 5000 Teilnehmer wollen laut Polizei ab 13.00 Uhr vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni und wieder zurück laufen.

Die Gegenposition will ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auf der anderen Seite des Brandenburger Tores, dem Pariser Platz, vertreten. Hier werden 1500 Demonstranten erwartet. Geplant ist auch der Beginn einer Kampagne zum Abtreibungsparagrafen: "150 Jahre Widerstand gegen §218."

Ebenfalls am Mittag wollen einige hundert Teilnehmer für ein bedingungsloses Grundeinkommen demonstrieren. Sie laufen ab 12.00 Uhr vom Alexanderplatz nach Friedrichshain zur Oberbaumbrücke.

Um 14.00 Uhr beginnt eine große Fahrradfahrt als Demonstration von Rad-Verbänden und Initiativen rund um die Innenstadt. Das Motto lautet: "Rauf aufs Rad für die nächste Generation." 1000 Radfahrer wollen bei einer Kreisfahrt einmal um das Stadtzentrum fahren. Die Strecke beginnt am Potsdamer Platz und führt durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz. Insgesamt sind das 37 Kilometer. Teilnehmer können sich aber unterwegs für Teilstücke einreihen. Für Kinder sind eigene kleinere Fahrraddemonstrationen am Sonntag geplant.

Am Abend um 18.00 Uhr ziehen linke und linksradikale Initiativen eines Aktionsbündnisses "Wer hat, der gibt" über den Ku'damm. Sie fordern: "Die Reichen müssen für die Krise bezahlen." Zu dem Bündnis gehören Gruppen wie die Interventionistische Linke, die Antifa oder Ende Gelände. Die Veranstalter wollen in Berlin, Hamburg und Hannover demonstrieren. Angemeldet sind in der Hauptstadt 2000 Teilnehmer, die vom Adenauerplatz über den Ku'damm bis zum Wittenbergplatz laufen.

Die Demonstrationen am Sonnabend in Berlin im Überblick:

Marsch für das Leben : ab 13.00 Uhr vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni und zurück

: ab 13.00 Uhr vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni und zurück Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung: ab 13 Uhr auf der anderen Seite des Brandenburger Tores, dem Pariser Platz

ab 13 Uhr auf der anderen Seite des Brandenburger Tores, dem Pariser Platz Bedingungsloses Grundeinkommen : ab 12.00 Uhr vom Alexanderplatz nach Friedrichshain zur Oberbaumbrücke

: ab 12.00 Uhr vom Alexanderplatz nach Friedrichshain zur Oberbaumbrücke Fahrradfahrt : 14 Uhr ab Potsdamer Platz, durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz

: 14 Uhr ab Potsdamer Platz, durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz Aktionsbündnis "Wer hat, der gibt": ab 18 Uhr vom Adenauerplatz über den Ku'damm bis zum Wittenbergplatz

Sonntag: Pro Asyl und Seebrücke Berlin demonstrieren für Flüchtlinge

Am Sonntag ist eine Demonstration zum Thema Flüchtlinge geplant. Ein Bündnis unter anderem aus Pro Asyl und Seebrücke Berlin fordert nach dem Brand in Moria die Evakuierung aller griechischen Lager. Die Bundesregierung dürfe die Aufnahmebereitschaft der Kommunen und Länder nicht länger blockieren, verlangen die Gruppen. 3000 Demonstranten sind bei der Polizei angemeldete, sie wollen ab 14.00 Uhr vom Wittenbergplatz zum Großen Stern ziehen.

