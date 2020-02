BVG: Bargeldloses Bezahlen wird in Tram getestet

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen das bargeldlose Zahlen in Straßenbahnen testen. Dafür wurden Züge der Linie M5 und das Kundenzentrum am Alexanderplatz mit neuen Automaten ausgestattet, wie die BVG am Dienstag mitteilte. An Münzautomaten könne die Kundschaft nur ein beschränktes Ticketangebot kaufen. In der 18-monatigen Testphase soll aber in den Bahnen weiter ein Münzautomat mitfahren.

"Der Kauf von Fahrscheinen mit EC- oder Kreditkarte wird von den Fahrgästen immer öfter in Anspruch genommen", sagte Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratsvorsitzende Ramona Pop. Die BVG zeige, dass sie mit aktuellen Themen der digitalen und vernetzten Mobilität Schritt halte.