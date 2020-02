Der erste selbstfahrende Kleinbus im öffentlichen Straßenverkehr Berlins steht bei einem Pressetermin zu seiner Jungfernfahrt im August 2019 an einer Haltestelle auf der zuvor vermessenen und erlernten Route in Berlin-Tegel. (Archivbild).

Ein halbes Jahr wurde ein selbstfahrender Bus in Tegel von Senat und BVG getestet. Die Resonanz ist positiv. Nun kommen drei neue Fahrzeuge.

Autonomes Fahren Autonomer Bus in Tegel kommt gut an: Drei neue Fahrzeuge

Berlin. Bis zum 17. Januar 2020 konnten Fahrgäste eine Verkehrsinnovation in Tegel nutzen, wie es sie in Berlin noch nicht gegeben hat. Seit Mitte August 2019 verkehrte unter dem Namen „See-Meile“ ein autonomer Kleinbus ohne Fahrer von der U-Bahnhaltestelle Alt-Tegel bis zu den 600 Metern entfernten See-Terrassen am Tegeler Ufer.

Die rund 15-minütige Rundstrecke wurde mit höchstens 6 Gästen bei maximal 12 Stundenkilometern befahren. Eine überwachende Begleitperson an Bord stand bei Problemen und Fragen zur Verfügung.

So wurde unter anderem von Senat und BVG erprobt, wie sich der autonom fahrende Bus in den Stadtverkehr einfügt und ob er von den Fahrgästen überhaupt angenommen wird.

Autonomer Bus: 16.000 Fahrgäste in Tegel größtenteils zufrieden

Um diese Fragen zu klären, wurden nun die Ergebnisse des Tests ausgewertet: Die Resonanz auf den gelben Kleinbus fiel größtenteils positiv aus. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz verkündet, haben rund 16.000 Fahrgäste das kostenlose Angebot im halben Jahr des Testphase genutzt.

Für die Auswertung des wissenschaftlichen Projekts wurde ein Teil von ihnen von der DB-Tochterfirma ioki befragt. 88 Prozent der Probanden nutzten demnach den gelben Bus nach der ersten Fahrt erneut. 37 Prozent hatten nach der Tour eine bessere Meinung zu autonomen Fahrzeugen im Allgemeinen.

Für eine abschließende Aussage zur Akzeptanz des autonomen Nahverkehrs bedürfe es trotz dieser erfreulichen Ergebnisse allerdings immer noch weiterer Tests.

„Shuttles und Co“: Drei neue Busse auf neuen Routen in Tegel

Und diese lassen nicht lang auf sich warten. Unter dem neuen Projektnamen „Shuttles und Co“ wird der Testbetrieb ab Sommer 2020 mit gleich drei hochautomatisierten Bussen auf neuen Routen in Alt-Tegel fortgeführt.

Dadurch vergrößert sich das Einsatzgebiet deutlich. So ist auch etwa eine Verlängerung bis zum S-Bahnhof Tegel im Gespräch. Auf immerhin 18 Stundenkilometer soll die Höchstgeschwindigkeit des gelben Gefährts mit der neuen Fahrzeuggeneration nun steigen. Das Angebot mit verlängerten Betriebszeiten ist für die teilnehmenden Fahrgäste dabei erneut kostenlos.

Weitere Forschung für die Digitalisierung des Verkehrs

In den 18 Monaten des Projekts soll die verbesserte Technologie des neu eingesetzten Fahrzeugtyps praxisorientiert getestet werden. Das Forschungsvorhaben „Shuttles und Co“ der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird gemeinsam mit der BVG und neun weiteren Partnern durchgeführt.

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kommen dafür in den Jahren 2020 und 2021 Fördergelder von insgesamt 9, 8 Millionen Euro zusammen. Das Bezirksamt Reinickendorf und die Berliner Wasserbetriebe unterstützen das Konzept auch weiterhin.

Die beteiligten Institutionen erhoffen sich durch „Shuttles und Co“ vor allem tiefergehende Erkenntnisse, wie hoch die Akzeptanz des autonomen Busses in der Bevölkerung wirklich ist. Dies wird mit Befragungen von Fahrgästen, Bürgerkonferenzen und Projektwerkstätten untersucht. Zusätzliche Forschungsfelder sind die Verbesserung digitaler Karten und Verkehrsinformationen sowie weitere Basistechnologien für den digitalisierten Verkehr der Zukunft.