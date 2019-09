Organisierte Kriminalität: Familienclan-Lage wird aufgezeigt

Berlin. Der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellt heute in Berlin das aktuelle Lagebild zur Organisierten Kriminalität vor. Neu ist diesmal ein besonderes Augenmerk auf arabische und kurdische Familienclans. Die sind vor allem in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Problem. Dass diesen Verbrecherbanden in der Regel nur Familienmitglieder angehören, macht es für die Polizei oftmals schwierig an Informationen zu kommen.

Das BKA soll die Polizeibehörden der Länder hier künftig unterstützen - auch wenn es darum geht, die Abschiebung eines kriminellen Clan-Mitglieds vorzubereiten.

Mit dabei auf dem Podium in Berlin ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er verweist seit Monaten auf die laut Polizeistatistik insgesamt gesunkene Kriminalitätsbelastung und die gestiegene Aufklärungsquote.