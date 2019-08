Konzert: Dieter Bohlen live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Dieter Bohlen spielt am 31. August in Berlin

Dieter Bohlen spielt am 31. August in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Dieter Bohlen live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Nach 16 Jahren Konzertpause will Deutschlands erfolgreichster Komponist und Produzent es noch einmal wissen und spielt live mit Band am Sonnabend (31. August) ein exklusives Open-Air-Konzert in Berlin.

Der ehemalige "Modern Talking"-Musiker und DSDS-Juror hat im Sommer seine neue Platte "Das Mega Album" veröffentlicht, auf der er viele seiner selbst komponierten Lieder selbst singt. Zusammen mit einer achtköpfiger Band wird Bohlen auf der Bühne eine Auswahl der großen Hits von Modern Talking und Blue System wie „You’re My Heart You’re My Soul“ oder „Brother Louie“ präsentieren - aber auch Songs spielen, die er für Pietro Lombardi oder Yvonne Catterfeld komponiert hat.

Wo wird Dieter Bohlen in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend, 31. August, um 18.00 Uhr. Gegen 19.30 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, das Konzerte von Dieter Bohlen in Berlin ist restlos ausverkauft. Über die Internetseite der Veranstalter sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wird Bohlen noch weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Der Auftakt der "Mega-Tournee" ist am 31. August in Berlin. Weitere Stationen in Deutschland sind Leipzig (28.9.), Hamburg (4.10.), Mannheim (5.10.), Berlin (2.11.), Dortmund (16.11.) und München (7.12.).

Welche Songs wird Dieter Bohlen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielte Dieter Bohlen am 14. März in Moskau:

You Can Win If You Want Love Me On The Rocks Deja Vu Juliet Gasoline Geronimo's Cadillac History Win The Race My Bed Is Too Big We Have a Dream Magic Symphony Six Years, Six Nights Midnight Lady Under My Skin You're My Heart, You're My Soul TV Makes The Superstar Jet Airliner Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) Cheri Cheri Lady You're My Heart, You're My Soul

Zugabe:

Medley We Have a Dream

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Bohlen-Konzert.

Dieter Bohlen live in Berlin 2019, Sonnabend, 31. August, Einlass: 18:00 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin