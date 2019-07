Konzert: Skunk Anansie live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Marsimoto spielt am 21. Juli in Berlin

Skunk Anansie kommt am 21. Juli für ein exklusives Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle Skunk Anansie live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Stevie Wonder braucht eine neue Niere – OP im September

Stevie Wonder braucht eine neue Niere – OP im September

25 Jahre ist es her, dass Deborah Anne Dyer, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Skin, zusammen mit Gitarrist Martin Ivor Kent, Bassist Richard Keith Lewis und Schlagzeuger Mark Richardson die Band Skunk Anansie gegründet hat. Grund genug für die britische Band, das mit einem Livealbum und einer Tournee zu feiern, die Skunk Anansie am 21. Juli nach Berlin führen wird.

Im Gepäck hat die britische Rockband eine Auswahl ihrer bekanntesten Songs wie "Hedonism", "Secretly" und "Weak". Mit "Hedonism (Just Because You Feel Good)" landete die Band 1997 ihren größten Hit. Vier Jahre später löste sich die Gruppe auf. Nach diversen Soloprojekten kam es 2009 zur Reunion.

Wer wird Skunk Anansie begleiten?

Als Support der Tour begleitet Skunk Anansie die vierköpfige psychedelische Grunge-Rockband "Allusinlove" aus Leeds.

Wo wird Skunk Anansie in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Skunk Anansie in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind ab 35,00 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf unter columbiahalle.berlin erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (21. Juli 2019) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Welches Songs wird Skunk Anansie in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Skunk Anansie bei seinem Konzert am 8. Juli in Rom:

Charlie Big Potato Because of You All in the Name of Pity I Can Dream You'll Follow Me Down My Ugly Boy Twisted (Everyday Hurts) Weak Cheap Honesty Love Someone Else I Believed in You God Loves Only You Without You Hedonism (Just Because You Feel Good) This Means War Intellectualise My Blackness Yes It's Fucking Political Tear the Place Up

Zugabe:

Secretly What You Do for Love Little Baby Swastikkka The Skank Heads

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Skunk Anansie live in Berlin 2019, Sonntag, 21. Juli 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.