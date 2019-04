Konzert: David Garrett live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

David Garrett kommt am 7. Mai für ein exklusives Konzert nach Berlin

David Garrett spielt am 7. Mai ein exklusives Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena David Garrett live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

David Garrett und das Glück in Kreuzberg

David Garrett und das Glück in Kreuzberg

Anna Loos: „Toller Einstieg in die Klassik“

Anna Loos: „Toller Einstieg in die Klassik“

David Garrett feiert 2019 sein 10-jähriges Crossover-Jubiläum mit einer exklusives Tour: Seine Arrangements von Klassikern wie „Nothing Else Matters“ und „Smooth Criminal“ haben längst Musikgeschichte geschrieben. Die Erfolge, die er mit seinen Crossover-Interpretationen verbuchen kann, machen ihn zu einem der größten Stars der heutigen Musikszene. Jetzt kommt der Stargeiger aus Aachen im Rahmen seiner aktuellen Tour am Dienstag (7. Mai) für ein Konzert nach Berlin.

Auf seiner "Unlimited – Greatest Hits – Live 2019"-Tour wird Garrett seine Songs neu arrangiert und zum allerersten Mal unplugged präsentieren. Die Show bietet einen musikalischen Rückblick auf die letzten zehn Jahre seines Schaffens.

Wo wird David Garrett in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Für das Berlin-Konzert von David Garrett sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Die Konzertkarten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (7. Mai) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Peter Steffen / dpa

Welche Songs wird David Garrett in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte David Garrett bei seinem Konzert am 2. November in Mexiko-Stadt:

This is What It Feels Like Dangerous Superstition Viva la Vida Let It Go Kashmir Ghostbusters Piano Concerto No. 1 Furious Bitter Sweet Symphony Adventure Island Explosive Purple Rain Concerto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315, "Summer" (L'estate) Nah Neh Nah Live and Let Die Sabre Dance You're the Inspiration Lose Yourself Midnight Waltz Odd measures Fix You Duel Guitar Vs. Violin The Show Must Go On Killing in the Name They Don't Care About Us

Zugabe:

One Moment in Time

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

David Garrett live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 7. Mai 2019, Einlass 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.