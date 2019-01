Radrennen: Start des Berliner Sechstagerennen 2019 - Programm & Termine

Vom 24. bis zum 29. Januar wird Berlin einmal mehr zum Treffpunkt der Radsportszene, wenn die besten Fahrer der Welt im Velodrom gegeneinander antreten: Männer, Frauen, Sprinter und U23- Fahrer suchen an 6 Abenden Ihre Champions. Kein Sechstagerennen auf der Welt ist älter, als das Berliner Sechstagerennen, welches in diesem Jahr zum bereits 108. Mal stattfindet.

Auch 2019 sollen dabei wieder Bahnrad-Stars wie Maximilian Levy, Roger Kluge, Theo Reinhardt, Kristina Vogel und Miriam Welte im Mittelpunkt stehen. Der ehemalige Bahnrad-Weltmeister Robert Förstemann musste nach einem Unfall kurzfristig seine Teilnahme am Berliner Sechstagerennen absagen.

Förstemann bricht sich bei Sturz Rippen und Schulter

Wo wird das Berliner Sechtagerennen stattfinden?

Schauplatz des Berliner Sechstagerennens ist zum 22. Mal in Folge das Velodrom: Berlins Radsport-Tempel für mehr als 12.000 Zuschauer an der Landsberger Allee. Die 250 Meter lange Holzbahn im Velodrom wurde ursprünglich 1997 neu konstruiert und zur Bahnrad-Europameisterschaft im Oktober 2017 komplett neu verlegt. Ein Highlight: Die Überhöhung in den Steilkurven liegt bei mehr als 46 Grad und lässt Geschwindigkeiten von mehr als 80 Stundenkilometern zu.

Berliner Sechstagerennen

Foto: Reto Klar

Welche Stars starten beim Sechstagerennen?

Zum Auftakt des Sechstagerennens messen namhafte Ehemalige bei der sogenannten "Nacht der Legenden" ihre Kräfte in einem Ausscheidungs- und Punktefahren. Das Herren-Sprinterfeld beim 108. Berliner Sechstagerennen wird von Europameister Maximilian Levy angeführt. Mit Nachwuchshoffnung Anton Höhne und einem Nachrücker für den ausgefallenen Robert Förstemann wird er gegen die russischen Sprinter Denis Dmitriev, Shane Perkins und Nikita Shurshin antreten. "Im neuen Jahr fahre ich erst in Rotterdam und dann in Bremen, sodass ich sehr fit nach Berlin kommen werde. Da liegen noch ein paar Trainingseinheiten auf der leeren Bahn dazwischen, weshalb ich mich umso mehr auf die tolle Kulisse in Berlin freue", so Levy.

Eines der Favoritenpaare im Hauptfeld sind Lokalmatador Roger Kluge und sein Berliner Partner Theo Reinhardt. „Wir sind 2018 zusammen Weltmeister geworden und unheimlich stolz, im Regenbogentrikot zu starten. Als Weltmeister kannst du nicht sagen, du willst Vierter werden“, so Kluge, der allerdings das niederländische Duo Yoeri Havik und Wim Stroetinga als „absolut ebenbürtig“ einstufte. Die beiden Niederländer gewannen im Januar 2018 in Berlin, zeigten Ende Oktober in London mit dem Platz auf dem höchsten Treppchen erneut ihre Klasse. Kluge/Reinhardt kamen dort auf Platz drei - genau wie zu Jahresbeginn beim Heimrennen.

Das ist der Ablauf des Berliner Sechstagerennens 2019

Tag 1: Donnerstag, 24. Januar 2019 - Nacht der Legenden (17:00 Uhr bis 23:40 Uhr)

Tag 2: Freitag, 25. Januar 2019 - Club Nacht (17:00 Uhr bis 0:45 Uhr)

Tag 3: Sonnabend, 26. Januar 2019 - Lange Nacht (17:00 Uhr bis 0:30 Uhr)

Tag 4: Sonntag, 27. Januar 2019 - AOK-Familiensonntag (11:00 Uhr bis 17:15 Uhr)

Tag 5: Montag, 28. Januar 2019 - Schlager Party (17:00 Uhr bis 0:30 Uhr)

Tag 6: Dienstag, 29. Januar 2019 - Großes Finale (17:00 Uhr bis 23:45 Uhr)

Hier finden Sie das vollständige Programm und die einzelnen Rennen des Berliner Sechstagerennens.

Das Berliner Sechstagerennen findet vom 24. Januar bis zum 29. Januar 2019 statt. Schauplatz ist zum 22. Mal das Velodrom (zugang über den S-Bahnhof Landsberger Allee). Tickets sind online auf der Sixdays-Seite verfügbar und kosten zwischen 15 und 35 Euro zuzüglich Versandgebühr.