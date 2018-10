Kim Wilde live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Kim Wilde spielt am Sonnabend in der Columbiahalle in Berlin

Kim Wilde spielt am 13. Oktober ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Sie ist eine der großen Ikonen der 80er-Jahre - Kim Wilde. Jetzt kommt die „Princess of Pop“ mit ihrer Live-Band im Rahmen der „Here Come The Aliens“-Tournee nach Deutschland und spielt ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Kim Wilde eroberte 1981 mit dem Hit "Kids In America" die Musikszene und startete eine Karriere mit bis heute mehr als 30 Millionen verkauften Alben. Ihre großen Hits wie "Chequered Love“, „Cambodia“, „You Keep Me Hangin‘ On“, „YouCame“, „Never Trust A Stranger“, „Four Letter Word“ begeistern nach wie vor Fans auf der ganzen Welt.

Was kann ich von dem Wilde-Konzert erwarten?

Kim Wilde präsentiert auf ihrer aktuellen Tour Songs aus ihrem neuen Album "Here Come The Aliens" sowie alle Hits, die sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten gemacht haben. Die Poplegende weiß nach mehr als drei Jahrzehnten auf der Bühne genau, was das Publikum von ihr erwartet.

Wo wird Kim Wilde auftreten?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Achtung: Das Konzert wurde aufgrund hoher Nachfrage vom ursprünglichen Veranstaltungsort (Huxleys Neue Welt) in die Columbiahalle verlegt. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Kim Wilde sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich aber beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter ab 44,90 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (13. Oktober) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: picture alliance / dpa / picture alliance / dpa/APA

Spielt Kim Wilde weitere Konzerte in Deutschland?

Ja, neben dem Konzert in Berlin spielt Wilde noch drei weitere Konzerte in Deutschland. Am 15. Oktober ist die Britin in Frankfurt am Main zu sehen, einen Tag später im Theaterhaus in Stuttgart, am 17. Oktober im Nürnberger Liveclub Hirch.

Welche Songs wird Kim Wilde spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Kim Wilde bei ihrem Konzert am 4. Oktober in Mannheim:

Stereo Shot Water on Glass Never Trust a Stranger Kandy Krush Cambodia Birthday Yours 'til the End Solstice Words Fell Down Bladerunner Hey Mr. Heartache Four Letter Word Rosetta Cyber Nation War View From a Bridge Chequered Love You Came You Keep Me Hangin' On 1969

Zugabe:

Pop Don't Stop Kids In America

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Kim Wilde live in Berlin 2018, Sonnabend, 13. Oktober, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin