DJ Ötzi kommt nach Berlin - Alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt

Berlin. Bei Auftritten von DJ Ötzi ist eine große Schlagerparty garantiert. Der Österreicher tourt unter dem Motto "Gipfeltreffen - Das große Bergfest" durch Deutschland und macht auch in Berlin halt. Alles, was Sie zu Konzert, Tickets und Anfahrt wissen müssen:

Wann und wo findet das DJ Ötzi Konzert statt?

Am Sonnabend, dem 13. Oktober, tritt Popsänger DJ Ötzi in der Großen Arena im Tempodrom in Berlin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Konzert von DJ Ötzi in Berlin?

Ja, für die Show des Popmusikers in Berlin sind noch Karten erhältlich. Die Ticketpreise reichen von 40 Euro für Stehplätze bis zu 60 Euro für Sitzplätze.

Konzertkarten können Sie z.B. über die Webseite des Tempodrom Berlin erwerben.

Wie komme ich am besten zum Tempodrom Berlin?

Fans von DJ Ötzi, die zum Konzert im Tempodrom wollen, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom S-Bahnhof Anhalter Bahnhof und von den U-Bahnhöfen Möckernbrücke und Mendelssohn-Bartholdy-Park ist die Veranstaltungsstätte fußläufig erreichbar.

Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Autofahrer können auf den umliegenden Parkplätzen oder im Parkhaus ihren Wagen abstellen. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in der Nähe des Tempodroms finden Sie hier.

Was muss ich beim Einlass ins Tempodrom Berlin beachten?

In das Tempodrom in Berlin darf nur eine Tasche oder ein Rucksack mitgenommen werden, die eine Größe von DIN A4 nicht überschreiten dürfen. Größere Gepäckstücke, Getränke und Speisen, sowie technische Geräte sind nicht gestattet.

Auf dem Vorplatz des Tempodrom können eine begrenzte Anzahl von Gegenständen gegen eine Gebühr von 2 Euro aufbewahrt werden. Für größere Gepäckstücke können außerdem die Schließfächer am Potsdamer Platz genutzt werden.

