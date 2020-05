Als die DDR-Zeitung „Neues Deutschland“ plötzlich witzig war

Das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ war immer eine furchtbar dröge Lektüre. 1988 allerdings rief es plötzlich einen neuen „Glasklar“-Kurs aus und forderte den Abriss der Mauer. Was war passiert?

Als der Kalte Krieg in Berlin zum Kampf mit Lärm wurde

Als der Kalte Krieg in Berlin zum Kampf mit Lärm wurde

Berlin. Das „Neue Deutschland“ stand nie im Ruf, eine kritische Zeitung zu sein. Oder gar eine unterhaltsame. Selbst dem treuesten SED-Genossen entlockte die Lektüre nur ein leises Schnarchen. Wie überrascht muss also mancher Ost-Berliner über das Honecker-Interview im ND vom 19. März 1988 gewesen sein. „Kein Staatswesen kann es sich leisten, auf seine kritischen Geister zu verzichten…“, sagt der Staatsratsvorsitzende dort, „…sie außer Landes zu treiben oder gar in die Gefängnisse zu sperren.“ Huch! Ein Knaller auf Seite 1. Und zwei Seiten weiter geht es richtig rund. „Was wird aus der Mauer?“ – prangt dort als Überschrift.