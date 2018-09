Das sagt Helene Fischer zu Chemnitz und #wirsindmehr

Berlin. Helene Fischer hatte sich bisher nicht zu politischen Themen geäußert. Am Dienstag bezog die 34-Jährige nun aber Stellung zu den Vorfällen in Chemnitz. In einem Post bei Facebook äußert sie sich gegen rechte Tendenzen.

„Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist – das sollte uns stolz machen“, schreibt sie. Und benutzt das Hashtag der Gegenbewegung zu rechter Hetze, #wirsindmehr.

Helene Fischer: Liebe gewinnt

Helene tritt fünf Mal hintereinander in Berlin auf , Dienstagabend fand die erste Show statt, bis Sonntag ist sie (außer am Donnerstag) täglich in der großen Mercedes Benz Arena zu sehen. Mehr als 50.000 Menschen, die sie mit ihrer Botschaft erreichen will: „Musik als Zeichen der Verbundenheit und immer ist es Liebe, die gewinnt.“ Fischer holt in Berlin die im Frühjahr abgesagten Termine nach.

Immer wieder gab es Kritik, dass Fischer ihre Popularität nicht gegen rechte Hetze nutzt. Der Frontmann der Toten Hosen, Campino, hatte Fischer vergangenes Jahr in einem Interview heftig kritisiert.

Campino hatte Helene Fischer kritisiert

Campino: „Was wäre, wenn sie sagen würde: ‘Ich bin gegen die AfD und gegen die rechtsextreme Stimmung’? Sie würde unglaublichen Hass auf sich ziehen. Das Management würde vielleicht sagen: ‘So einen Ärger brauchen wir nicht, wir haben eine gut geölte Maschine, die perfekt läuft, also bitte in Bezug auf Politik den Mund halten’.“

Die Toten Hosen sind am Montag zusammen mit vielen weiteren Bands bei einem gemeinsamen Konzert auf .

Konzert in Chemnitz gefordert

Die bei Facebook populäre Street-Art-Künstlerin „Barbara“ hatte sich Montag im sozialen Netzwerk an Fischer gewandt. Ihr Wunsch: Dass sie auch in Chemnitz auftrete. Und so ganz klar Stellung gegen Rechts bezieht. Mehr als 20.000 Menschen gefiel das. Fischer hat bisher aber keinen Auftritt angekündigt.