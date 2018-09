Schlagerstar Heute startet die Konzertreihe von Helene Fischer in Berlin

Friedrichshain-Kreuzberg. Tourneen von Helene Fischer sind gigantische Entertainment-Spektakel. In der Show mit Akrobatiknummern, Feuerfontänen und vielen weiteren Überraschungen präsentiert die Künstlerin ihr aktuelles Hit-Album live – genauso wie ihre altbekannten Hits und die Lieblingssongs ihrer Fans.

Das müssen Sie zu der Konzertreihe des Schlagerstars in Berlin wissen:

Wann tritt Helene Fischer in Berlin auf?

Die Nachhol-Konzerte von Helene Fischer finden vom 4. bis zum 9. September jeden Abend außer am Donnerstag, den 6. September in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt.

Gibt es noch Karten für die Helene Fischer-Konzerte?

Ja, es sind noch Tickets für die Shows der Schlagersängerin in Berlin verfügbar. Die Preise reichen von 61 Euro in der günstigsten Kategorie bis zu 110 Euro in der teuersten Kategorie, es sind jedoch nicht mehr für alle Shows alle Kategorien erhältlich.

Konzertkarten für die Helene Fischer Shows können Sie beispielsweise auf der Webseite der Mercedes-Benz Arena Berlin oder auch bei dem Ticketanbieter eventim erhalten.

Die Tickets der ausgefallenen Februar-Konzerte behalten für die Konzertreihe im September ihre Gültigkeit, können aber auch an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurück gegeben werden. Die Ersatztermine gelten wie folgt:

Di, 06.02. - Neuer Termin: Di, 04.09.2018

Mi, 07.02. - Neuer Termin: Mi, 05.09.2018

Fr, 09.02. - Neuer Termin: Fr, 07.09.2018

Sa, 10.02. - Neuer Termin: Sa, 08.09.2018

So, 11.02. - Neuer Termin: So, 09.09.2018

Wann gehen die Konzerte in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet jeweils um 18.00 Uhr. Die Show von Helene Fischer beginnt an allen fünf Veranstaltungstagen gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Helene Fischer spielen?

Die Fans erwartet satte drei Stunden Helene Fischer pur. Diese Songs spielte der Schlagerstar in der SAP Arena in Mannheim:

Nur mit dir Phänomen Das volle Programm Schmetterling Weil Liebe nie zerbricht Mit keinem Andern Ich will immer wieder… dieses Fieber spür´n Sowieso Und morgen früh küss ich Dich wach Hundert Prozent Die schönste Reise Ich wollte mich nie mehr verlieben Wenn du lachst Medley( 100 Prozent, Du fängst mich auf und lässt mich fliegen, Von hier bis unendlich, Die Hölle morgen früh) Lieb mich dann Du hast mich stark gemacht Mit jedem Herzschlag Herzbeben Dein Blick Mit dem Wind Wir zwei Fehlerfrei Wir brechen das Schweigen Achterbahn Seven Nation Army Flieger Unser Tag (Zugabe) Atemlos durch die Nacht (Zugabe)

Wie komme ich am besten zur Mercedes-Benz Arena in Berlin?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass in die Mercedes-Benz Arena beachten?

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Mercedes Platz läuft aktuell auch die Umgestaltung des Vorplatzes der Mercedes-Benz Arena. Bitte beachten Sie beim Einlass die aktuelle Beschilderung vor Ort und folgen Sie den Hinweisen des Sicherheitspersonals.

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Darf ich Fotos und Videos beim Helene Fischer Konzert machen?

Nein! In der Hausordnung der Mercedes-Benz Arena heißt es: "Das Mitbringen von Audio- und Videoaufzeichnungsgeräten (...) ist grundsätzlich nicht gestattet. (...) Es ist verboten, Ton- oder Bildaufnahmen zu übermitteln oder in anderer Weise über das Internet oder andere Medien (Social Media) zu verbreiten."

